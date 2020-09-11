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ديني

الأوقاف: لا صحة على الإطلاق لرفض الوزير افتتاح أي مسجد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:05 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد كفر أباظة صباح اليوم وفوض الشيخ زكريا الخطيب مدير المديرية ومديري الإدارات في افتتاح باقي المساجد 52 مسجدًا مراعاة لظروف دخول وقت الجمعة.

إعمار بيوت الله
افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 130 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية ، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.

وقامت وزارة الأوقاف، ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى على أن يتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها اليوم، 7 فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.


وافتتحت الوزارة، قبل أيام 21 مسجدا فى المحمودية وحدها و7 فى محافظة جنوب سيناء14 وهذه كلها مساجد جديدة وليست إحلالا وتجديدا.

وسيطرت الوزارة سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن.

وتجري الوزارة دراسة في خطة لدمج المساجد على مستوى الجمهورية وإزالة المخالفات.


إنجاز غير مسبوق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،  إن ما نفذته الدولة من إنجازات خلال الست سنوات الماضية فى فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى لم ينجز خلال عشرات السنوات الماضية.

وأوضح «جمعة» في تصريح له، أن مصر تفتتح اليوم الجمعة 130 مسجدًا خلال يوم واحد، منها 53 مسجدأ فى محافظة الشرقية بإجمالى عدد مساجد بنيت خلال هذه الفترة  تجاوزت 1200 مسجدًا معظمها فى المدن الجديدة، منوهًا بأن المساجد أيضا خضعت لعمليات التطوير، والإحلال والتجديد  بإجمالى 3602 مسجد.

مصر تبني ولاتهدم
أكد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم  الجمعة بلغ عددها 130 مسجدا على مستوى الجمهورية من بينها 53 مسجد بمحافظة الشرقية وافتتح منها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحد هذه المساجد بقرية كفر أباظة بالزقايق بحضور محافظ الشرقية . لافتا إلى أنه تم افتتاح 21 مسجد الجمعة الماضية ، وسيتم افتتاح 70 مسجدا الجمعة المقبلة، وهذا أبلغ رد على جماعات الشر والضلال فمصر تبني ولاتهدم وشرف لنا خدمة بيوت الله .  

وأضاف «نوح» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن ما تقوم به الوزارة في عهد الرئيس السيسي وفي ولاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من صيانه وإحلال وتجديد وفرش لبيوت الله غير مسبوق، حيث تم إحلال وصيانة وفرش وتجديد 7200 مسجد على مستوى الجمهورية منها 3600 مسجد من ميزانية وزارة الأوقاف ومثلها بالجهود الذاتية وذلك بتكلفة 6 مليار و4 مليون جنية. وسيتم افتتاحها تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن خطة الوزارة في بناء المساجد، قائلًا: إن الوزارة قامت ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى وسيتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها الأسبوع الماضي عبارة عن 7 مساجد فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.

وأشار إلى أن الدولة سيطرت سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن.

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