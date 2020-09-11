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رياضة

بشرى سارة .. زيزو يشارك فى تدريبات الزمالك قبل لقاء الإنتاج الحربى

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى

عاد أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك  للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم وذلك بعد التأكد من تعافيه من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة.


وشارك زيزو في التدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب النادي بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز مساء الأحد المقبل.


وكان الزمالك قد فقد نقطتين بالتعادل مع سموحة 3/3 فى الجولة الـ 26 للدوري بعدما تقدم الفريق بثلاثة أهداف  مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد الجيش الثالث ببرج العرب.


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