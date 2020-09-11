النواب يكشف عن مفاجأة بشأن تثبيت منحة العمالة غير المنتظمة وضمها للموازنة

أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أنه من الصعب إضافة منحة الـ 500 جنيه المؤقتة للعمالة غير المنتظمة للموازنة العامة، مشيرةً إلى أنه حلم والجميع يتمنى دعم العمالة غير المنتظمة ، إلا أنه من الصعب تحقيقه.









وأضافت النائبة مايسة عطوة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البرلمان حاول جاهدًا اضافة العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة، إضافة إلى تثبيت عمال التشجير، إلا أنه لم يستطع القيام بذلك على مدار السنوات الماضية، نتيجة للعبء الزائد على الموازنة.





وتابعت: "وبالتالي فإن الحديث عن إضافة منحة للعمالة غير المنتظمة للموازنة صعب في الوقت الحالي، لاسيما وأنهم يمثلون نسبة كبيرة من فئات المجتمع".





وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة أولت اهتماما بالعمالة غير المنتظمة بشكل غير مسبوق، وهذا من باب اهتمام الدولة بجميع الفئات من محدودي الدخل.

















وكان بعض نواب البرلمان قد طالبوا بضم منحة العمالة غير المنتظمة للموازنة العامة للدولة، وذلك لدعمهم اجتماعيا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.









وانتهت الحكومة، الشهر الماضي، من صرف المرحلة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، والتي صرفت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 3 أشهر بقيمة 500 جنيه.