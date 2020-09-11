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محافظات

13 مرشحا محتملا يجرون الكشف الطبي استعدادا لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:32 م
الكشف الطبي استعدادا
الكشف الطبي استعدادا لانتخابات مجلس النواب
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إبراهيم الهوارى
استقبلت مستشفيات القليوبية 13 شخصا من الرغبين في الترشح لمجلس النواب، اليوم؛ لإجراء الفحص الطبي الشامل، بينهم صلاح حسب الله عضو مجلس النواب الحالى ومتحدث البرلمان.

وقال الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة إنه جرى استقبال 5 مرشحين لإجراء الفحص الطبي، إلى جانب مرشحتين من السيدات، تزامنا مع استقبال مستشفى بنها التعليمى مرشحين اثنين لإجراء الفحص الطبى لهما للتقدم بأوراقهما لمجلس النواب.

كما أعلنت الدكتورة صفاء فراج، مدير المجلس الطبي العام (القومسيون الطبى) استقبال 3 مرشحين لمجلس النواب بالدورة المقبلة؛ لإجراء الفحص الطبي الذي نصت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف الدكتور حسن منصور مدير مستشفى شبين القناطر المركزى استقبال مرشح ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين الذي أجروا الفحص الطبي 13 مرشحا حتى الآن.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم، وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.
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