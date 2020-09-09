محافظ القليوبية يترأس غرفة عمليات متابعة جولة إعادة انتخابات الشيوخ

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير جولة الإعادة للعملية الانتخابية فى يوها الثانى بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.





وقام المحافظ مع ممثلى القطاعات بمراجعة مع ممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية مؤكدا على توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية والتأكيد على التأمين الكامل للجان.





كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة من كراسى متحركة للمرضى وكبار السن، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.





وأكد الهجان على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للجنة للقيام بعملها على الوجه الأكمل، لحين استكمال عمليات الاقتراع باللجان، والتي تعقبها عمليات الفرز والتجميع لحين إعلان النتيجة، مثمنًا الدور الذى تقوم به اللجنة كأحد العناصر الفاعلة في نجاح العملية الانتخابية .





يذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الاقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار ال24 ساعة على الأرقام: 01119992624-01554591669 .





يذكر ان اعادة انتخابات مجلس الشيوخ تبدأ في عدد 12 مركز ومدينة بعدد 532 مقر انتخابي تضم 689 لجنة فرعية وعدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت 3 مليون و 255 الف ناخب علي مستوي دائرة محافظة القليوبية.