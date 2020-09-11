111 ألفا و221 طلبا للتصالح في مخالفات البناء حتى اليوم بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة منذ فتح باب تلقي الطلبات حتى اليوم 111 ألفا و221 طلبا بالإضافة إلى تحصيل 608 مليون و240 ألف جنيه من رسوم الفحص ونسبة الـ 25% من جدية التصالح.









وأكد الهجان استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومي الجمعة والسبت لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون.





وأشار الهجان إلى استمرار العمل خلال الإجازات الرسمية، للانتهاء من كل الطلبات المقدمة من المواطنين حتى لا يعرضوا أنفسهم لموجة الإزالات، مستفيدين من المهلة التي تم مدها حتى 30 سبتمبر الجاري.





وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب مناشدا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر قرارا بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع بنسبة 10%.

وتضمن القرار حساب قيمة مقابل التصالح ، وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن على الا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيه.