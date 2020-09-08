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أخبار البلد

القوى العاملة: تدشين منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة أوائل 2021

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بزيارة مدينة العلمين الجديدة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينيا، وإطمئن على العاملين بمواقع العمل والإنتاج بالمشروعات الكبرى ، حيث كان في استقباله المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والتنفيذيين والفنيين.

وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع خطة كاملة  لرعاية هذه الفئة  على الطبيعة من خلال المشروعات الكبري، مشيرا إلي أننا بدأنا بمدينة العلمين التي يعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل غير منتظم،  مؤكدا أنه في أوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية  هذه الفئة.

وأوضح وزير القوي العاملة أنه تم البدء لرعاية  هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتي القوي العاملة والداخلية ، وجهاز المدينة، حيث تم  إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسي المواقع ،  وتم  تخصيص 3  كرفانات الأول خاص بإصدار  شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة،  والثاني خاص بتسجيل استمارات البطاقات ، والثالث خاص بمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة الاستمارات وتصوير العامل الذي أنهى قياس مستوى مهارته.

وقال الوزير: إن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  بوزارة القوي العاملة  تتحمل تكاليف  إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة  تيسيرًا على  هذه الفئة ، وتوفيرا للوقت والجهد ، مشيرًا إلي  أنه يعقب ذلك  استخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليا،  من خلال مصلحة الأحوال المدنية ، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

وشدد الوزير على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظا على الخدمات والدعم  التي تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.
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