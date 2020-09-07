AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوي العاملة : 4 مصريين يحصلون علي 1.4 مليون جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتبي التمثيل العمالى التابعين للوزارة  بالقنصلية المصرية بكل من الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية نجحا في تسوية الخلافات العمالية مع 4 شركات بالمملكة لصرف مستحقات عاملين مصريين ، فضلا عن مستحقات متوفيين ، بإجمالي 347 ألفًا و 228 ريالا سعوديا، أى ما يوازى  مليون و 427 ألفًا و 107 جنيهات مصرية تقريبا .

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي  بالرياض وجدة بمتابعة  المستحقات المالية  لمصريين يعملون في شركتين، فضلا عن متابعة صرف مستحقات متوفيين بالمملكة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال: إن  الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بمتابعة مستحقات 3 عمال وبلغت 202 ألف و380 ريالًا سعوديا ، تمثلت في  حل مشكلة المواطن المصري "إسلام.ح.ش." وديا  مع الشركة التي كان يعمل بها ، وتم  تسوية مستحقات نهاية الخدمة  وبلغت 168 ألفا و435 ريالًا تصرف على دفعتين آخر دفعة تم صرفها واستلامها نقدا ، فضلا عن  إصدار الشركة  تأشيرة خروج نهائى وتذكرة سفر طيران وشهادة خبرة له.

وتم تقديم  المواطن بالشكر لمكتب التمثيل العمالي،  والشركة ، مشيدا بالتعاون الذي تم بينهما والتسوية الودية  .

كما قام المكتب بالحصول على شيك بمبلغ 14 ألفا و 367 ريالا قيمة مستحقات نهاية الخدمة باسم ورثة المرحوم "عمرو.ع.أ"  الذي توفي منذ 7 سنوات والذى كان يعمل لدى شركة الورق الوطنية المحدودة "نابكوة الوطنية" وتم تسليم أصل الشيك للقنصلية لارساله بالطريق الدبلوماسى لورثة المتوفى .

واستطاع مكتب التمثيل العمالي بجدة بالاتصال والتواصل والعلاقات الجيدة مع مجمع الزبيدي الطبي بالقنفدة  وتم تسوية مستحقات نهاية خدمة  المواطن  المصرى  الصيدلى "عبد الهادى.أ.ع.أ.ع" والذى كان يعمل بالمجمع، وذلك بحصوله على مستحقاته النظامية  التي بلغت 19 ألفا و 578 ريالا  وتم تحويل المبلغ على بنك الأهلي (NCB) ، وأصدرت الشركة  له تأشيرة خروج نهائى وتذكرة سفر طيران وشهادة.
 
وفي السياق قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات المرحوم "ياسر. م. أ"  لدى  شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة بالرياض والذي وافته المنية في 26 يونيو الماضي .

وفي تقريره للوزير أشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض  أن المكتب قام بالتواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة الذى أقر بوجود مستحقات للمتوفى والذى كان يعمل لدى الشركة بوظيفة فنى "ميكانيكا  صيانة عامة" وقد أصيب بفيروس كورونا ،وتم حجزه بمستشفى عناية العائلة بالفطيم إلى أن وافته المنية، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتغسيل الجثمان والتكفين ودفن في ذات يوم. وفاته.

وتم ارسال مستحقات المتوفى البالغة 144 ألفا و 848 ريالا على رقم حساب مستحقات العاملين المصريين المتوفين لتحويل المبلغ عليه ، وتم إرسال صورة إيداع المبلغ بالبنك .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: مصري يحصل على 84 ألف جنيه مستحقات عن فترة عمله بالسعودية

القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه مستحقات واعتماد 1563 عقد عمل للمصريين بالرياض

القوى العاملة: مصري يحصل على 113 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالرياض

القوى العاملة: مصري يحصل على 58 ألف جنيه مستحقاته عن عمله بالسعودية

القوى العاملة: مصري يحصل على 49 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

القوى العاملة: مصري يحصل على 123 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. تفاصيل القبض على السيدة صاحبة لنش المنصورة

استدرجته للمنزل.. تفاصيل قتل ربه منزل لحداد فى أكتوبر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف

نذرت بذبح خروف فهل يجوز التبرع بثمنه للفقراء ؟ الإفتاء تجيب

غضب داخل نادي طنطا بعد رحيل أحمد سامي دون الإفصاح عن سبب لسموحة

عيار 21 بـ 848 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-9-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف