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أخبار العالم

البحرين: السلام مع إسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:58 م
خالد بن أحمد المستشار
خالد بن أحمد المستشار الدبلوماسي للعاهل البحريني
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قسم الخارجي
أكد خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة المستشار الدبلوماسي لملك البحرين أن معاهدة السلام مع إسرائيل تصب في مصلحة أمن المنطقة.

وقال مستشار العاهل البحريني في تغريدات على تويتر إن "إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".

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وأضاف أن الاتفاق "يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل  شعوب المنطقة".

وتابع خالد بن أحمد "حين تضع مملكة البحرين نهج الانفتاح والتعايش مع الجميع في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، فإنها تبني على قرون من التعايش والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الأعراق والديانات".

واختتم تغريدته قائلا  إن "نجاح البحرين في ذلك يعطينا التفاؤل بنجاح منطقتنا الأوسع في هذا النهج الصحيح".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

وقال ترامب "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".
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