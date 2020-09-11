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أخبار البلد

يساهم فى تسوية قضية فلسطين.. السيسي يهنئ عاهل البحرين بخطوة السلام التاريخية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
أجرى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا، بالشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين للتهنئة علي خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الشيخ حمد بن عيسي اعرب عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس ولجهود لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة امتدادا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الاوسط.
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