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أخبار البلد

وزير الآثار يفتتح المعرض المتحفي المؤقت لـ توت عنخ آمون في الغردقة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:31 م
وزير الأثار
وزير الأثار
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محمد الاسكندرانى
افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الجمعة، المعرض المتحفي المؤقت لبعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، ضمن معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي"، العائد من لندن، مؤخرا، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، على عرضها بمتحف الغردقة، والذي يضم 10 قطع أثرية للملك توت عنخ آمون.


وأكد العناني، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة باستئناف السياحة الثقافية، لنجاح هذه التجربة، أسوة بالنجاح الذي شهدته السياحة الشاطئية بالمدن السياحية بالبحر الأحمر، في ظل الالتزام بتطبيق الضوابط حفاظًا على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع، وقررت إدارة المتحف الترويج لهذه المعروضات بين شركات السياحة والفنادق والقري السياحة، لجذب أكبر عدد من الزائرين لمشاهدتها.


ويعد هذا المعرض بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.


وبدوره، كشف مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن القطع الأثرية التي ستعرض بصفة مؤقتة في متحف الغردقة من كنوز الملك الذهبي ويضم المعرض 10 قطع، ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض، لافتًا إلى أنه تم اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.
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