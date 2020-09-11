AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو السولية يساند الأهلي أمام الإسماعيلي ..فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:54 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير عدسه حسن العمدة
رصدت عدسة صدى البلد وجود عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في ملعب برج العرب لمساندة الفريق قبل انطلاق المباراة المقامة أمام الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري


نهي  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على الإسماعيلي بهدف نظيف  فى المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية .

تقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول  من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول .

واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي ايد القرار باحتساب ركلة الجزاء .

وأضاع لاعبو الإسماعيلي في الدقيقة 7 فرصة التعادل مع الاهلي بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء يقابلها الشامي بتسديدة قوية لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

وشهدت أحداث المباراة هدوء و محاولة سيطرة الأهلي وسط الملعب لامتصاص حماس الإسماعيلي المندفع هجوميا لينحصر اللعب داخل وسط ملعب الفريقين بدون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين .

وشهدت الدقيقة 19 احتساب ركلة جزاء جديدة للأهلي بعد تسديدة من أفشة إصطدمت بيد أحد مدافعي الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء قبل ان يعود محمود عاشور الي الفار و يقوم بإلغائها .

وفى الدقيقة 22 اضاع لاعبي الإسماعيلي مرة أخرى فرصة التقدم من خلال تسديدة خطيرة لأسامه إبراهيم بعدما سدد كرة لوب تخرج بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي وكادت ان تشكل خطورة على مرمى الشناوي .

واستمر مسلسل اضاعة الفرص من لاعبي الاسماعيلي  بعد تمريرة عرضية خلف دفاع الأهلي تصل عند شيلونجو الذي يمر من هاني ويسددها بيسراه تمر على يسار الشناوي الى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للإسماعيلي .

وأضاع عمر الوحش فرصة حقيقة للتقدم فى الدقيقة 45 بعدما أضاع ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد  لمسة يد على مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء .

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 دقيقة.. الأهلي يضرب الجونة بـ ثلاثية

75 دقيقة .. الجونة يقلص فارق الأهداف مع الأهلي بمساعدة أحمد فتحي

حفلة أهداف.. الأهلي يهزم الجونة 5/2 في ودية بطابع المباريات الرسمية.. فيديو

الإنتاج يضاعف أحزان الأهلي ويتعادل معه في مباراة بطلها الـ VAR

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

مين يقدر على الأهلي.. يهزم دجلة بثنائية ويوسع الفارق مع الوصيف

ترشيحاتنا

بفارق 4 دقائق .. وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بعد زواج دام 48 عامًا

صورة رومانسية مع زوجها.. ريم أحمد في شهور الحمل الأخيرة

بسبب كثرة أزماته.. استياء في الأهلي بسبب صالح جمعة

لعشاء لذيذ.. طريقة عمل الحواوشي بالجبن خطوة بخطوة

لماذا اختبار بعض المصابين بـ فيروس كورونا يظهر سلبيا في البداية؟

رغم أزماته المتكررة .. أحمد عيد عبدالملك يكشف سبب تمسك الأهلي بـ صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه لهذه العادات وتجنب التسمم الغذائي

بفستان جرئ.. إلهام شاهين تنشر صورا جديدة من خطوبة شقيقها

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد