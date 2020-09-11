نجوم الفن والثقافة في ضيافة فنان الشعب سيد درويش

شهد الدكتور سيد خاطر رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى سابقا، واللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة، والفنانة مى عبد النبى، والفنانة منال سلامة، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، العرض المسرحى الاستعراضى فنان الشعب "سيد درويش"، في قاعة محمود رضا على مسرح البالون بالعجوزة.





كما شهد العرض، المخرج وائل فهمي عبدالحميد، الدكتورة ضحي منير أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، المخرج هانى عبدالهادى، وقد أشاد الجميع بالعرض واستعراضاته، وأداء أبطاله المميز، وجودة الديكور والملابس والإضاءة الذين جسدوا العصر الفنى لسيد درويش بصورة كبيرة، ورحب المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، بالضيوف فى مكتبه بالمسرح والتقاط الصور التذكارية معهم.





والعرض من بطولة الفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين.





العرض المسرحى الاستعراضى فنان الشعب "سيد درويش" ، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، د.طارق دياب "، إخراج أشرف عزب.



