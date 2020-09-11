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رياضة

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري ‏

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة ‏‏«رجال» وجهازه الفني، بعد الاحتفاظ ببطولة الدوري هذا الموسم، عقب الفوز على طلائع الجيش اليوم بنتيجة 3-1.‏

وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبي الفريق والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني والإداري، ‏والإصرار على المكسب والتتويج بالدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروضًا طيبة.‏

وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة فيما تبقى من مباريات هذا الموسم على مختلف الأصعدة، وتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏ومكانته.‏


الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري، بعد التغلب على نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ليحقق اللقب للمرة رقم 32 في تاريخه.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، بعد أداء مميز من جانب اللاعبين في الاستقبال ودقة الإرسال والإعداد أمام الشبكة، إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-16، بعد تميز كبير من جانب اللاعبين عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد، فيما استفاق لاعبو الطلائع في الشوط الثاني الذي حسمه المنافس بنتيجة 23-25. وجاء الشوط الثالث ليشهد عودة قوية للاعبي الأهلي، بعد تألق محمد عادل وعبد الحليم عبو، وأداء مميز من جانب حسام يوسف وأحمد قطب، لينتهي بتقدم الأهلي بنتيجة 25-17، ودخل لاعبو الفريق الشوط الرابع بنية ظاهرة في الفوز وحسم اللقاء واللقب، وتفوق محمد معوض وأحمد عبد العال، لينتهي الشوط بفوز الفريق بنتيجة 25-18.

وبهذه النتيجة نجح الفريق في حسم بطولة الدوري بشكل رسمي قبل مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الجولة المقبلة، التي أصبحت تحصيل حاصل.

وجاء الفوز بلقب بطولة الدوري بعد أن كان الفريق قد نجح في وقت سابق في الفوز بلقب البطولة العربية للأندية ، فيما ما زال ينافس على بطولة كأس مصر.


الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري ‏
الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري ‏
الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري ‏
الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري ‏
الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري ‏
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