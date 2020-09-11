احم نفسك من كورونا.. 9 أشياء يجب غسل اليدين فور لمسها

مع تفشي فيروس كورونا المستجد زادت أهمية النظافة والتوعية بها، وخاصة غسل اليدين، حيث يرتكب الكثيرون أخطاء كبيرة لأنهم يقللون من أهمية الخطر الكامن في العديد من الأشياء التي يلمسونها أثناء النهار.





ومن خلال موقع "novosti"، نستعرض أشياء يجب غسل اليدين بعدها فورا.





1- النقود

وجد العلماء بكتيريا الفم والمهبل والحمض النووي للفيروسات والحيوانات والسالمونيلا وحوالي 100 نوع من الميكروبات الضارة الأخرى، موجودة على الأوراق النقدية، لذلك يجب غسل اليدين بعد لمس النقود.





2- المقابض

يجب غسل اليدين بعد لمس مقابض الأبواب أو السيارات لاحتوائهم على البكتيريا بشكل كبير.





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3- قوائم المطاعم

وجد باحثون من جامعة أريزونا 185000 كائن بكتيري مذهل في قوائم المطاعم، بالطبع يصعب تجنب لمسها ولكن بعد ذلك اغسل يديك على الفور.





4- الحيوانات الأليفة

على الرغم من أن الكثيرين ينظرون إليهم على أنهم أفراد من العائلة وغالبًا ما يتجاهلون النظافة الأساسية، إلا أن الأطباء يحذرون من أنه بعد أي اتصال بالحيوانات، من الضروري غسل يديك.





5- الهواتف المحمولة

سواء كان هاتفًا محمولًا أو آلة نقودًا مليئة بالبكتيريا، من المهم جدًا غسل يديك فور لمس هذه الأسطح.





6- العيادات الطبية

كشف التقرير أن مكاتب الأطباء أرضًا خصبة حقيقية للبكتيريا، واتضح أن هناك 46000 جراثيم عليها أكثر من وعاء المرحاض أيضا.





7- أدوات المطبخ

أظهرت إحدى الدراسات أن ما يصل إلى 326 نوعًا مختلفًا من البكتيريا موجودة على إسفنجة مطبخ مستعملة، ويقترح أطباء الجلدية أن تغسل يديك قبل تحضير الطعام وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، وتخلص من الإسفنج المستعمل على الفور واستبدله بأخرى جديدة.





8- زجاجات الصابون

البخاخات وزجاجات الصابون السائل هي أرض خصبة لتكاثر البكتيريا، ويقول الخبراء أنه عندما تضغط على البخاخ لغسل يديك وإزالة الميكروبات الضارة، فإن لديك فرصة متساوية لنقل تلك البكتيريا نفسها إلى زجاجة صابون.





9- المواصلات