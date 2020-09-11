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توك شو

الفنان حسن أبو الروس يعترف لوالده بسر خطير على الهواء.. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:55 م
الفنان حسن أبو الروس
الفنان حسن أبو الروس
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اسراء صبري
قام الفنان حسن أبو الروس، بالاعتراف لوالده على الهواء مباشرة بأنه لم يكمل دراسته بكلية الهندسة وتوجه إلى دراسة المسرح، معقبا: أنا درست مسرح من غير ما تعرف".

وتابع خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،: حبيت أني اقعد في أمريكا لفترة، ولكن كان لازم اشتغل عشان أصرف على نفسي.

وأكمل: اصحابي اشتغلوا في المطاعم بي أنا قررت أنزل واستخدم "الطبلة"..وبقيت اخد 80 دولار في الساعة.


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