الفنان حسن أبو الروس يعترف لوالده بسر خطير على الهواء.. شاهد

قام الفنان حسن أبو الروس، بالاعتراف لوالده على الهواء مباشرة بأنه لم يكمل دراسته بكلية الهندسة وتوجه إلى دراسة المسرح، معقبا: أنا درست مسرح من غير ما تعرف".



وتابع خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،: حبيت أني اقعد في أمريكا لفترة، ولكن كان لازم اشتغل عشان أصرف على نفسي.



وأكمل: اصحابي اشتغلوا في المطاعم بي أنا قررت أنزل واستخدم "الطبلة"..وبقيت اخد 80 دولار في الساعة.





