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رياضة

أخبار الزمالك.. النادي يرفض إعارة محمد عواد.. زيزو يشارك في مران الفريق

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:59 م
محمد عواد
محمد عواد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الجمعه، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:



عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك  جلسة سريعة مع محمد عواد حارس الفريق.



عاد أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك  للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم وذلك بعد التأكد من تعافيه من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة.


خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست" قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم.  


‎كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رفض الإدارة رحيله للإعارة لنادي الباطن السعودي.


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