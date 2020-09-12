هل هناك علاقة بين سرطان الثدى وصبغة الشعر

دراسة جديدة تبحث في لون الشعر وخطر الإصابة بالسرطان ، يستخدم ما بين 50 إلى 80 % من النساء و 10 % من الرجال فوق سن الأربعين لون الشعر في الولايات المتحدة وأوروبا.





توصلت دراسة جديدة إلى أن صبغة الشعر من المحتمل ألا تزيد من خطر الإصابة بمعظم أنواع السرطان، وفقا لما نشره موقع هيلثي.





ومع ذلك ، لاحظ الباحثون زيادة طفيفة في بعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان المبيض وبعض سرطانات الثدي والجلد.





أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون صبغة الشعر الدائمة ليسوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض السرطان أو الموت بسببها.





ربط المؤلفون لون الشعر الدائم بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان المبيض ، وكذلك بعض سرطانات الثدي والجلد. البحث مصدر موثوق تم نشره من قبل The BMJ.





في أي مكان ، يستخدم ما بين 50 إلى 80 % من النساء و 10 % من الرجال فوق سن الأربعين لون الشعر في الولايات المتحدة وأوروبا ، حسبما ذكر المؤلفون.





الأصباغ الدائمة هي الأكثر عدوانية وتشكل حوالي 80 % من جميع الأصباغ المستخدمة في الولايات المتحدة وأوروبا - وحتى أكثر في آسيا.





تقول منظمة الصحة العالمية إن صبغة الشعر تعتبر مادة مسرطنة محتملة لأخصائيي التجميل وغيرهم ممن يستخدمونها بانتظام. لكنهم لم يصدروا تحذيرًا بشأن الاستخدام الشخصي بسبب أدلة غير قاطعة.







تحديد مخاطر الصبغة

فحص الباحثون بيانات من 117200 امرأة على مدى 36 عامًا. في بداية الدراسة ، لم تكن أي من النساء مصابات بالسرطان.





من بين أولئك الذين أبلغوا عن استخدام صبغة شعر دائمة ، لم يكن هناك خطر متزايد للإصابة بأغلب أنواع السرطان ، أو الوفاة المرتبطة بالسرطان.





على وجه التحديد ، صبغة الشعر لا تزيد من خطر الإصابة بسرطانات المثانة والدماغ والقولون والكلى والرئة والدم والجهاز المناعي.





كما أن النساء اللائي استخدمنه لم يكن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد ، بما في ذلك سرطان الخلايا الحرشفية الجلدي وسرطان الجلد. بالإضافة إلى ذلك ، لم تكن النساء اللواتي يستخدمن صبغ الشعر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون الاستروجين (ER) أو مستقبلات البروجسترون (PR) أو سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات.





ارتبطت صبغة الشعر الدائمة بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية للجلد ، وكان هذا الخطر أعلى لدى النساء ذوات الشعر الفاتح بشكل طبيعي.





كما ارتبط أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي السلبي لمستقبلات مستقبلات الهرمونات وسرطان الثدي السلبي لمستقبلات الهرمونات وسرطان المبيض.





النساء ذوات الشعر الداكن بشكل طبيعي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين . ذكر المؤلفون أن هذا قد يكون لأن صبغة الشعر ذات اللون الداكن تحتوي على تركيزات أعلى من المواد الكيميائية الضارة.





قال الدكتور يين تشانغ ، وهو مؤلف وزميل باحث في الطب في مستشفى بريجهام والنساء ، لموقع Healthline ، إن النتائج كانت متسقة مع نتائج دراسة عام 2019 التي تم نشرها على نطاق واسع والتي تربط الصبغة وأجهزة فرد الشعر بأنواع معينة من السرطان.





كشفت دراسة عام 2019 عن اختلافات محتملة في حالة ER ، بمعنى أن الخطر المرتبط بصبغة الشعر الدائمة يبدو أنه مرتفع بشكل خاص لسرطان الثدي السلبي ER مقارنة بسرطان الثدي الإيجابي ER.





قال تشانغ: "لاحظت دراستنا نتائج مماثلة لسرطانات الثدي السلبية ER". "بالإضافة إلى ذلك ، فإن دراستنا هي أول دراسة قادرة على إجراء تحليلات التقسيم الطبقي وفقًا لحالة العلاقات العامة ، وزاد خطر الإصابة بسرطان الثدي سلبي العلاقات العامة وسرطان الثدي السلبي / سلبي العلاقات العامة بالمثل."





تحليل 2018م صدر موثوق أظهرت زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان من صبغات الشعر ، كما فعلت التقارير الأخرى المنشورةمصدر موثوق.





قالت ألكسندرا جي وايت ، الباحثة في المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية ، إن النتائج متوافقة مع نتائج دراستها لعام 2019.

أخبر وايت هيلثلاين أن "منتجات الشعر مثل صبغات الشعر تحتوي على العديد من المواد الكيميائية المختلفة التي قد تعمل كمواد مسرطنة أو معطلة للغدد الصماء".

قد تكون المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء - وهي المركبات التي يمكن أن ترتبط بمستقبلات هرمون الاستروجين وتؤثر على مستويات هرمون الاستروجين في الجسم - مهمة بشكل خاص لأنواع السرطان مثل سرطان الثدي والمبيض التي تتأثر بالمسارات الهرمونية.

وقالت إن المواد الكيميائية الموجودة في صبغة الشعر يمكن امتصاصها عبر الجلد أو استنشاقها.

وأضاف وايت أن دراسة سابقة أظهرت أن المواد الكيميائية الموجودة في صبغة الشعر قد تم قياسها في أنسجة الثدي.

يخطط وايت لمزيد من دراسة صبغة الشعر من حيث صلتها بمخاطر الإصابة بالسرطان عبر فترة زمنية أكبر لإعطاء فهم أكثر اكتمالًا حول مدى اختلاف المخاطر مع توقيت التعرض ومدة الاستخدام والتكرار.

يستشهد بحث المجلة الطبية البريطانية (BMJ) بتقرير وايت لعام 2019 الذي وجد أن خطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى بشكل كبير لدى النساء السود ، وزيادة الخطورة بين النساء البيض اللواتي يستخدمن صبغات شعر دائمة. يتوافق هذا إلى حد كبير مع النتائج الأخرى التي توصلت إليها النساء الأميركيات من أصول أوروبية في الغالب.





تم العثور على النساء السوداوات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي في بحث عام 2019 ، لكن السكان في مقالة BMJ لم يشملوا العديد من النساء السود.