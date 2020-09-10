نشرة المرأة والصحة.. تحدي خطير على تيك توك.. انخفاض معدلات سرطان الرئة .. 20 فائدة لتناول الرمان

شجع التحدي المنشور على TikTok والمعروف باسم "تحدي Benadryl" المشاهدين على تناول جرعات كبيرة من مضادات الهيستامين للحث على الهلوسة.
يقول الخبراء إن الجرعات الزائدة من Benadryl يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة ، حتى أنها تسبب الوفاة في بعض الحالات.
ووفقا لموقع healthline نشرت شركة Johnson & Johnson ، الشركة المصنعة لـ Benadryl ، تحذيرًا بشأن التحدي ، وقال مسؤولو TikTok إنهم قاموا بإزالة المشاركات التي تنشر عن التحدي.
يقول الخبراء إن الجرعات الزائدة من Benadryl يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة ، حتى أنها تسبب الوفاة في بعض الحالات.
ووفقا لموقع healthline نشرت شركة Johnson & Johnson ، الشركة المصنعة لـ Benadryl ، تحذيرًا بشأن التحدي ، وقال مسؤولو TikTok إنهم قاموا بإزالة المشاركات التي تنشر عن التحدي.
يظهر بحث جديد أن معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة قد انخفضت بشكل صارخ خلال العقد الماضي، وتتزامن البيانات مع خطوات واسعة في علاجات مناعية أكثر استهدافًا وتقدمًا وعلاجات لسرطان الرئة.
ووفقا لموقع healthline ، أشار العلماء إلى أن معدل الوفيات سيستمر في الانخفاض في العقد المقبل مع معرفة المزيد عن كيفية علاج سرطان الرئة.
أظهرت الأبحاث في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن وفيات سرطان الرئة تتناقص وتشير إلى أن ذلك يرجع جزئيًا إلى الابتكارات في العلاج على مدى العقد الماضي.
استخدم الباحثون بيانات من السجل الوطني للمراقبة وعلم الأوبئة والنتائج النهائية (SEER) وجدوا أن معدلات الوفيات لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة انخفضت بشكل عام بالنسبة للرجال انخفضت معدلات الوفيات من هذا النوع الفرعي من سرطان الرئة بنسبة 3.2٪ سنويًا من 2006 إلى 2013 ثم 6.3٪ من 2013 إلى 2016.
ووفقا لموقع healthline ، أشار العلماء إلى أن معدل الوفيات سيستمر في الانخفاض في العقد المقبل مع معرفة المزيد عن كيفية علاج سرطان الرئة.
أظهرت الأبحاث في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن وفيات سرطان الرئة تتناقص وتشير إلى أن ذلك يرجع جزئيًا إلى الابتكارات في العلاج على مدى العقد الماضي.
استخدم الباحثون بيانات من السجل الوطني للمراقبة وعلم الأوبئة والنتائج النهائية (SEER) وجدوا أن معدلات الوفيات لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة انخفضت بشكل عام بالنسبة للرجال انخفضت معدلات الوفيات من هذا النوع الفرعي من سرطان الرئة بنسبة 3.2٪ سنويًا من 2006 إلى 2013 ثم 6.3٪ من 2013 إلى 2016.
الكنز الأحمر.. 20 فائدة صحية لتناول الرمان
دأ موسم الرمان وامتلأت الأسواق به، فهو من الفواكه الصيفية المميزة ، وله مذاق خاصة ، كما ان فوائد الرمان عديدة ومختلفة على كافة اعضاء الجسم ، وخاصة للقلب ، لذا يفضل تناول الرمان بشكل مستمر خلال تلك الفترة والاستفادة من الفتيامينات والعناصر الغذائية الموجودة به.