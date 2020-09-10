نشرة المرأة والصحة.. تحدي خطير على تيك توك.. انخفاض معدلات سرطان الرئة .. 20 فائدة لتناول الرمان

وتظهر نتائج الليزر من إعادة بناء البشرة ومحو تلك الهالات السوداء وشد الجلد بشكل تدريجي مع استمرارك في الخضوع للجلسات.

وتظهر نتائج الليزر من إعادة بناء البشرة ومحو تلك الهالات السوداء وشد الجلد بشكل تدريجي مع استمرارك في الخضوع للجلسات.

ويمكن لطبيب الجلدية اللجوء لعلاج الهالات السوداء بالليزر بضرب المنطقة بومضات تزيل الخلايا الميتة، وتحفز إنتاج الكولاجين.





أما التقشير الكيميائي فقد يستخدم خلالها بعض المواد التي تخفف التصبغات مثل؛ جلايوكليك أسيد، ريتونك أسيد أو هيدروكينون بنسب عالية نوعًا ما، أو استخدام تقشير جيسنر؛ وهو ساليسيك أسيد، لاكتك أسيد و ريسوركينول.