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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تحدي خطير على تيك توك.. انخفاض معدلات سرطان الرئة .. 20 فائدة لتناول الرمان

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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رشا عوني
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية ، فيما يتعلق بأخبار المرأة و الصحة  وكذلك احدث مستجدات ودراسات فيرس كورونا التاجي ، ونستعرضها في السطور التالية .. 


شجع التحدي المنشور على TikTok والمعروف باسم "تحدي Benadryl" المشاهدين على تناول جرعات كبيرة من مضادات الهيستامين للحث على الهلوسة.

يقول الخبراء إن الجرعات الزائدة من Benadryl يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة ، حتى أنها تسبب الوفاة في بعض الحالات.

ووفقا لموقع healthline نشرت شركة Johnson & Johnson ، الشركة المصنعة لـ Benadryl ، تحذيرًا بشأن التحدي ، وقال مسؤولو TikTok إنهم قاموا بإزالة المشاركات التي تنشر عن التحدي.

أخذ الكثير من بينادريل يمكن أن يقتلك لكن بعض المراهقين والأطفال يتعاطون عن عمد جرعة زائدة من مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية كجزء من "تحدي" وسائل التواصل الاجتماعي الذي ربما أصبح قاتلًا بالفعل.

نشرت دراسة حديثة، وكشفت أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، والتي يعتقد بعض العلماء أنها مرتبطة بـ كورونا، تدمر قلوب الأطفال لدرجة أن بعضهم يحتاج إلى مراقبة وتدخلات مدى الحياة، وأضاف الباحثون بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس الأمريكية أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال ظهرت حتى بعد الحالات غير المصحوبة بأعراض فيروس كورونا.

وبحسب الدراسة التي نشرت بجامعة تكساس، إن دراسات الحالة تظهر أيضًا أن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة تصيب الأطفال بشكل مفاجئ حتى الأطفال التى تتمتع بصحة جيدة دون سابق إنذار بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من الإصابة بالعدوى بدون أعراض.

كما قال الدكتور موريرا: "وفقًا للدراسة، لم يكن الأطفال بحاجة إلى إظهار أعراض الجهاز التنفسي العلوي الكلاسيكية لـ COVID-19 لتطوير متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، وهو أمر مخيف".

وأضاف، بأن الكثير من الأطفال لا  تظهر عليهم أى أعراض ثم يكتشفوا بعض مرور وقت قصير إصابتهم بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، وأضاف بأن المرض جديد في مرحلة الطفولة ويعتقد البعض أنه مرتبط بـ فيروس كورونا، ويمكن أن يكون مميتًا لأنه يؤثر على أجهزة أعضاء متعددة سواء كان القلب والرئتين، أو الجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي، فإنه يحتوي على العديد من الوجوه المختلفة التي كان من الصعب على الأطباء فهمها في البداية.

يظهر بحث جديد أن معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة قد انخفضت بشكل صارخ خلال العقد الماضي، وتتزامن البيانات مع خطوات واسعة في علاجات مناعية أكثر استهدافًا وتقدمًا وعلاجات لسرطان الرئة.

ووفقا لموقع healthline ، أشار العلماء إلى أن معدل الوفيات سيستمر في الانخفاض في العقد المقبل مع معرفة المزيد عن كيفية علاج سرطان الرئة.

أظهرت الأبحاث في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن وفيات سرطان الرئة تتناقص وتشير إلى أن ذلك يرجع جزئيًا إلى الابتكارات في العلاج على مدى العقد الماضي. 

استخدم الباحثون بيانات من السجل الوطني للمراقبة وعلم الأوبئة والنتائج النهائية (SEER) وجدوا أن معدلات الوفيات لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة انخفضت بشكل عام بالنسبة للرجال انخفضت معدلات الوفيات من هذا النوع الفرعي من سرطان الرئة بنسبة 3.2٪ سنويًا من 2006 إلى 2013 ثم 6.3٪ من 2013 إلى 2016.


الكنز الأحمر.. 20 فائدة صحية لتناول الرمان
دأ موسم الرمان وامتلأت الأسواق به، فهو من الفواكه الصيفية المميزة ، وله مذاق خاصة ، كما ان فوائد الرمان عديدة ومختلفة على كافة اعضاء الجسم ، وخاصة للقلب ، لذا يفضل تناول الرمان بشكل مستمر خلال تلك الفترة والاستفادة من الفتيامينات والعناصر الغذائية الموجودة به. 


بحسب موقع health line الطبي ، إليك فوائد الرمان الصحية .. 

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1- يقلل من نسبة الاصابة بالزهايمر
2- الرمان منخفض السعرات الحرارية 
3- يحمي من امراض القلب 
4- يقلل من الكوليسترول الضار 
5- يحمي من جلطات الشرايين 
7- يحتوي على مادة الفلافونويد التي تحارب السرطان 
8- به مضادات اكسدة هائلة تقوي الجسم والمناعة وتمنع الامراض
9- الرمان مضاد للفيروسات و البكتريا 
10- يقلل من الشعور بالقلق و التوتر 
11- يخفض ضغط الدم المرتفع 
12- يساعد في علاج الاسهال 
13-الوقاية من مرض السكري
14- يكافح التهابات المفاصل
15-يساعد في نضارة البشرة 


تحاول الكثير من النساء والرجال أيضا علاج الهالات السوداء تحت العين ، فهي تفسد جمال البشرة ، وتحتاج الى روتين يومي للتخلص منها بشكل سريع ، لكن بعض النساء يلجأن للتخلص من الهالات السوداء بالليزر ، بعد صعوبة علاجها بالكريمات. 

يستخدم الليزر بهدف تجديد الجلد وتحفيز الآليات الطبيعية فيه لـ إنتاج الكولاجين كي تستعيد نضارتك وحيوية بشرتك، ولهذا كان علاج الهالات السوداء بالليزر ممكنًا وشهد إقبالًا كبيرًا من الناس، بحسب موقع glowpink. 

في العادة لا توجد معايير خاصة للخضوع إلى علاج الهالات السوداء بالليزر، يمكن لأي شخص يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من حساسية تجاه الليزر ويرغب حقًا في التخلص من الهالات السوداء أن يجرب هذه التقنية، وسيحصل على النتيجة التي طالما حلم بها.

وتظهر نتائج الليزر من إعادة بناء البشرة ومحو تلك الهالات السوداء وشد الجلد بشكل تدريجي مع استمرارك في الخضوع للجلسات.

ويمكن لطبيب الجلدية اللجوء لعلاج الهالات السوداء بالليزر بضرب المنطقة بومضات تزيل الخلايا الميتة، وتحفز إنتاج الكولاجين.

أما التقشير الكيميائي فقد يستخدم خلالها بعض المواد التي تخفف التصبغات مثل؛ جلايوكليك أسيد، ريتونك أسيد أو هيدروكينون بنسب عالية نوعًا ما، أو استخدام تقشير جيسنر؛ وهو ساليسيك أسيد، لاكتك أسيد و ريسوركينول.
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