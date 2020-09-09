دواء الطبيعة لـ علاج السرطان والضعف الجنسي.. اكتشف فوائد تفوق الخيال للقرنفل والحالات التي يمنع استخدامه فيها

وصفة القرنفل للتخسيس بمكونات منزلية

3 طرق لاستخدام القرنفل فى علاج الأرق

أضرار الإفراط فى استخدام زيت القرنفل

مرضى القرحة الأبرز .. اكتشف الممنوعون من زيت القرنفل





يحتوى القرنفل على فوائد عديدة للجسم فهو علاج فعال لمشاكل الهضم والتخسيس والضعف الجنسى والشعر بل والأهم من ذلك انه يحمى من السرطان اخطر امراض العصر ويساعد فى علاجه ، وللأسف وبالرغم من ذلك لايعرف كثيرون حجم هذه الفوائد وكيفية استخدامها بشكل صحيح، وتجنب الاثار الجانبية لها.





وإليكم أهم فوائد القرنفل الصحية والنفسية وكيفية استخدامه بشكل صحيح وفقا لما أورده و موقع " bollywoodshaadis"، موقع "food.ndtv ".





اقرأ أيضًا أغذية تعالج جرثومة المعدة



فوائد القرنفل للنوم





لايعرف كثيرون فوائد القرنفل للنوم فهو يمتلك خواص تجعله قادر على منح الإنسان الشعور بالراحة والاسترخاء مما يزيل التوتر الذى يعد عائقا أساسيًا يمنع النوم.





اقرأ أيضا لو رحت المصيف.. اكتشف علاج البقع البيضاء على الجلد



طريقة استخدام القرنفل للنوم





امزجى أربع قطرات من زيت القرنفل بالملح وضعه على جبهتك وستشعر براحة فورية من أي إزعاج، مما يتيح لك النوم بشكل أفضل.





ويمكنك وضع القليل من زيت القرنفل الدافئ مع زيت السمسم على الجبهة قبل النوم مباشرة والحصول على نوم عميق ومريح.





تناول مشروب القرنفل الدافئ قبل النوم خذ ملعقة صغيرة من القرنفل وطحنه بخشونة. الآن ، أضف هذا المسحوق إلى كوب ماء واتركه يغلي لمدة 5-10 دقائق. صفيها واشربها، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الشاي ولكن يجب أن تكون إضافة العسل بعد الانتهاء من الغليان. إنها لفكرة جيدة أن تحتفظ بساعة ،أو ساعة ونصف بين شرب هذا الشاي ووقت النوم.





فوائد القرنفل والليمون





- مبيد طبيعي للحشرات





الحشرات مثل الذباب والبعوض والنمل وغيرها لا تحب مكان رائحة الليمون. سيوفر هذا نفقاتك لشراء الأدوية الكيماوية الضارة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر وضع الفص في الليمون تأثيرًا إضافيًا قويًا لصد الحشرات.





- يجعل هواء غرفتك نظيفًا





يمتلك الليمون رائحة منعشة ، ولكن له أيضًا خصائص مبيدة للجراثيم. سيساعد ذلك في تنظيف البكتيريا من هواء غرفتك.





- خفض ضغط الدم





يساهم الليمون في خفض ضغط الدم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فإن وضع الليمون بالقرب منك يعد طريقة جيدة لتقليله.





- تحسين الحالة المزاجية





يساعد زيت الليمون يساعد في علاج الاكتئاب ورائحته الخاصة محبوبة لدى الناس. إذا قمت بوضع الليمون في غرفة النوم فهذا تلقائيًا يزيد الحالة المزاجية عند رائحة الليمون.





- زيادة التركيز





استنشاق رائحة الليمون كل يوم سيجعلك أكثر تركيزًا ويحسن قدرتك على التذكر.





- يشعرك بالراحة





يمكن أن تساعدك الروائح المشتقة من الليمون على الشعور بالراحة. يمكن تقليل التوتر والقلق والعصبية برائحة الليمون.





فوائد القرنفل على الريق





يرفع المناعة ويعالج الالتهابات الموجود فى الجسم ويحمى من نزلات البرد و يحمى من البكتيريا ويطردها ويحافظ على نظافة الفم بشكل عام، وعلاج التهاب الحلق ، ويخفف الحموضة، ويساعد على تحسين الهضم، وخفض مستويات السكر في الدم، و له خصائص مضادة للسرطان، وتم التعرف على الأوجينول كأحد العوامل التي يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للسرطان. قد يمنع أيضًا تكاثر الخلايا السرطانية ويمكن أن يساعد في موت الخلايا السرطانية.





فوائد القرنفل للشعر





يساعد وضع زيت القرنفل على فروة الرأس على تنشيط الدورة الدموية مما يقلل من تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر أيضًا كما أنه يضفي اللمعان الذي تشتد الحاجة إليه للشعر الجاف والباهت. يمكن أيضًا أن تعمل كمية صغيرة من زيت القرنفل الممزوج بزيت الزيتون كمكيف رائع.





ولأفضل النتائج ، ضعي المزيج على شعر رطب ولفي حوله منشفة دافئة. اتركيه لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد، كما يستخدم القرنقل فى صنع العديد من ماسكات الشعر المفيدة.





فوائد القرنفل تحت اللسان





ومن فوائد القرنفل تحت اللسان تطهير الفم من الميكروبات الضارة والشعور بالاسترخاء والهدوء وتسكين الام الاسنان والفم وعلاج الدوخة والتوتر .





فوائد القرنفل لسرعة القذف





يساعد فى علاج مشاكل الخصوبة والقدرة الجنسية لدى الرجال حيث أثبتت الدراسات التي أجريت على ذكور الفئران ، يمكن أن تعزز مستخلصات القرنفل (مع جوزة الطيب) السلوك الجنسي ، و في دراسة أخرى ، أدى المستخلص الإيثانولي بنسبة 50٪ من القرنفل إلى زيادة ملحوظة ومستمرة في النشاط الجنسي للذكور الجرذان العادية. كما لم يسبب المستخلص أي آثار جانبية .





فوائد القرنفل للبطن





يعد زيت القرنفل من أقدم العلاجات لمحاربة مشاكل المعدة وعسر الهضم ، فالأوجينول الموجود في كل من زيت القرنفل والقرنفل فعاليته في علاج مشاكل المعدة مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن، يمكن أن يكون مفيدًا لعلاج الفواق ودوار الحركة.





قم بمضغ فصين أو ثلاثة فصوص قرنفل حتى تستفيد بالعصارة الموجودة فيه مما يمنحك راحة فورية من الحموضة، تناول قرنفل مطحون مع الهيل ، والذي لن يساعد فقط في تقليل المشاكل الحمضية ، ولكن أيضًا ينعش رائحة الفم الكريهة التي غالبًا ما تصاحب الحالة. أفضل طريقة لاستخدام القرنفل فى هذا الصدد هي إضافته إلى أطباق الكاري والأرز لتجنب الاثار الجانبية .





فوائد القرنفل للتخسيس





يساعد الأوجينول الموجود في القرنفل على تسهيل عملية الهضم. الهضم الصحي هو مفتاح خسارة الوزن بشكل فعال، وزيادة معدل التمثيل الغذائي بشكل أفضل.





- وصفة القرنفل للتخسيس





يعمل مزيج هذه التوابل الثلاثة على تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي ، مما يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع. سيساعد هذا المزيج أيضًا في تنظيم مستويات الكوليسترول و السكر في الدم.





- مكونات وصفة القرنفل للتخسيس:



50 جم قرفة

50 جرام قرنفل

50 جرام بذور الكمون





- طريقة استخدام القرنفل للتخسيس:





قم بتحميص جميع المكونات في مقلاة جافة حتى تحصل على رائحة حارة ثم تطحن الخليط إلى مسحوق ناعم.

احتفظ بالخليط في وعاء محكم الغلق لمدة أسبوع.

اغلي ملعقة كبيرة من هذا الخليط مع كوب من الماء واتركه يبرد ثم صفى المزيج وضع بعض العسل.