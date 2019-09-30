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مرأة

فوائد غير متوقعة لمضغ 3 فصوص من القرنفل.. رقم 3 غير متوقعة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد غير متوقعة لتناول 3 فصوص من القرنفل ومضغها يوميا فإن القرنفل معروف بخصائصه الطبية إليك أبرز الفوائد يقدمها موقع Bright Side

1- تقوية جهاز المناعة

القرنفل هو واحد من أفضل الأطعمة التي يمكننا تناولها لدعم المناعة ، لأنها تزيد من كمية خلايا الدم البيضاء في الجسم ، مما يساعدنا على مكافحة الالتهابات. وهذا كله بفضل فيتامين (ج) التي تحتوي عليها.

2. تعزيز الهضم

يمكن استخدام القرنفل كعلاج للقضايا الهضمية ، لأنها تزيد من إفراز الإنزيمات الهضمية . كما أنها تقلل من الغثيان. ناهيك عن أن القرنفل مليء بالألياف ، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على منع الإمساك. أفضل طريقة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مع القرنفل هي استهلاكها في شكل مسحوق أو محمص بالعسل.

3. تخفيف آلام الأسنان.

هذه التوابل لها خصائص تخدير موضعي . إذا كان لديك ألم في الأسنان ، فضع قرنفل فوق السن المزعجة للتخلص من الإزعاج حتى تتمكن من الوصول إلى طبيب الأسنان.

4. الحفاظ على صحة الكبد

الكبد مسؤول عن إزالة السموم من أجسامنا واستقلاب الأدوية التي نتناولها. الأوجينول الموجود في زيت القرنفل يحسن وظائف الكبد .

5. تقليل الألم والالتهابات في الجسم

القرنفل خواصه مسكنة ومضادة للالتهابات فيمكنك خلط مسحوق القرنفل بكوب من الحليب وشربه لتخفيف الصداع. إذا كنت ترغب في استخدامه موضعيًا

6.جيد لعظامك والمفاصل

تحتوي القرنفل على عناصر معينة مثل الفلافونويد والمنغنيز والأوجينول التي تعزز صحة العظام والمفاصل. هذه المواد تزيد من كثافة العظام ، وتشارك في إنشاء أنسجة العظام ، وتنقل المعادن الصحية إلى عظامنا.
فوائد غير متوقعة لمضغ 3 فصوص من القرنفل.. رقم 3 غير متوقعة
فوائد غير متوقعة لمضغ 3 فصوص من القرنفل.. رقم 3 غير متوقعة
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