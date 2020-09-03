أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تعلن أسرع وأنحف هواتفها.. الهند تحظر ببجي و118 تطبيقا بعد تيك توك

قررت الحكومة الهندية، حظر ما يقرب من 118 لعبة وتطبيقا خاصا بالشركات الصينية، بسبب زيادة التوترات في العلاقة بين البلدين، والنزاع القائم على حدود الهيمالايا، حيث تضمنت قائمة الحظر عدد من الألعاب الشهيرة على رأسها PUBG، وتطبيقات مثل WeChat.