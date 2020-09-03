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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تعلن أسرع وأنحف هواتفها.. الهند تحظر ببجي و118 تطبيقا بعد تيك توك

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:08 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

كشفت تسريبات جديدة عن صور ثلاثية الأبعاد لهاتف وان بلس القادم OnePlus 8T ، والذي ظهر في أحدث معاينة لمطورو نظام التشغيل Android 11 ، وأظهرت  الصور تصميم الهاتف المرتقب.

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتفها الأحدث Galaxy A42 5G ، والذي يعد الأقل تكلفة ضمن إصداراتها من هواتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشاركت الشركة الكورية الجنوبيةصورا للهاتف مع عددا قليل من مواصفاته.

حظرت الهند أكثر من 100 تطبيق صيني إضافي، بما في ذلك لعبة PUBG الشهيرة المملوكة لشركة Tencent الصينية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات، مع استمرار التوتر الجيوسياسي بين الجارتين.

كشفت شركة أوبو Oppo، اليوم الأربعاء، رسميا عن هاتفيها الأحدث Oppo F17، و Oppo F17 Pro، اللذين يأتيان بعد أشهر من الإعلان عن Oppo F15 الذي أطلق في يناير الماضي، ومثل هواتف سلسلة ( F ) السابقة، تأتي تشكيلة الهواتف الجديدة لتلبي احتياجات المستخدمين الشباب، بإمكانيات تجعلهما الأسرع وتصميما يجعلهما الأنحف على الإطلاق.

ظهر هاتف نوبيا Red Magic 5S لأول مرة في الصين في شهر يوليو الماضي، وخلال الأسبوع الماضي، فتحت الشركة الصينية أخيرًا باب الحجز المسبق للنسخة العالمية من الهاتف الموجه للألعاب على مستوي العالم. 

في السابق، كنا نحتاج إلى آلة مسح ضوئي كبيرة؛ لمسح المستندات ضوئيًا، ولكن مع تقدم التكنولوجيا المدمجة في الهواتف الذكية؛ تحتوي بعض هذه الأجهزة على كاميرا، إلى جانب بعض تطبيقات الماسح الضوئي، يمكنك من خلالها استخدام هاتفك بشكل جيد لمسح المستندات ضوئيا بأقل تكلفة، مع توفير الكثير من الوقت.

قررت الحكومة الهندية، حظر ما يقرب من 118 لعبة وتطبيقا خاصا بالشركات الصينية، بسبب زيادة التوترات في العلاقة بين البلدين، والنزاع القائم على حدود الهيمالايا، حيث تضمنت قائمة الحظر عدد من الألعاب الشهيرة على رأسها PUBG، وتطبيقات مثل WeChat.
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