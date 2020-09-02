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تكنولوجيا

أرخص هاتف 5G.. سامسونج تعلن عن Galaxy A42 بـ 5 كاميرات.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:01 م
هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتفها الأحدث Galaxy A42 5G ، والذي يعد الأقل تكلفة ضمن إصداراتها من هواتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشاركت الشركة الكورية الجنوبيةصورا للهاتف مع عددا قليل من مواصفاته.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف سامسونج الجديد Galaxy A42 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة.


ولم توضح سامسونج جودة العرض الشاشة، ولكن أشارت إلى هاتف Galaxy A42 5G، يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويمتلك هاتف Galaxy A42 5G، كاميرا خلفية رباعية، أي أكثر مما يقدمه هاتف A31، الذي جاء بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، ومنالواضح أند العدسات الصغيرة الموجودة في الجزء السفلي الأيمن من إعدادات الكاميرا تشير إلى وجود مستشعر لعمق التصوير.

Samsung Galaxy A42 5G

وكما يتضح من اسمه فأن هاتف Galaxy A42 5G، سيأي مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقول سامسونج أنه أرخص هاتف من الشركة يدعم شبكات الجي التالي.

وستقوم سامسونج بالكشف عن التفاصيل الكاملة للهاتف، والتي تتضمن سعر هاتف Galaxy A42 5G، إلى جانب موعد إطلاقه للبيع في الأسواق في وقت لاحق هذا العام.

Samsung Galaxy A42 5G
Samsung Galaxy A42 5G
Samsung Galaxy A42 5G
Samsung Galaxy A42 5G
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