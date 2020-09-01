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تكنولوجيا

تصنيع بعض إصدارات سامسونج Galaxy Z Fold2 فى البرازيل وفيتنام.. تفاصيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:10 م
تصنيع بعض إصدارات
تصنيع بعض إصدارات سامسونج Galaxy Z Fold2 فى البرازيل
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كريم جمال
بعد إصدار شركة سامسونج الكورية الجنوبية لأحدث هواتفها الذكية Galaxy Z Fold2، كشف تقرير تقني عن خطتها لبيع أكبر عدد ممكن من إصدارات الهاتف، للسيطرة ومن ثم وضع خطوات ثابتة تجاه الهواتف الذكية ذات الشاشة القابلة للطي.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني،  سيتم تصنيع هاتف Galaxy Z Fold2 فى العديد من دول العالم، حيث سيتم تصنيع بعض من وحداته داخل مصانع سامسونج فى فيتنا والبرازيل، على أن تمدها باقي المصانع بالأعداد المحددة من هاتفها الأحدث.

وتخطط سامسونج لإنتاج ما بين 700 إلى 800 ألف وحدة من الهاتف، لتبلغ نسبة مصانعها فى فيتنام 140 إلى 200 ألف هاتف، اما فى البرازيل ستقدم بضعة آلاف فقط.

جدير بالذكر أن  هاتف Galaxy Z Fold2، يأتى بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.

يضم هاتف Galaxy Z Fold 2، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والعدسة المقربة 12 ميجابيكسل f / 2.4 مغطاة بزوم بصري 2x والوحدة 16 ميجابيكسل بفتحة f / 2.2 ستقوم بالتقاط صور عريضة، مع فلاش LED قوي، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Galaxy Z Fold 2، بمعالج من نوع Snapdragon 865+، مقترنا بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ، وكما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G لضمان أقصى سرعة فى إرسال واستقبال البيانات، مع بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط.

ويتوفر هاتف Galaxy Z Fold 2، في لونين فقط هم الأسود والبرونزي، مقابل سعر 2000 دولار أمريكي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري للنسخة العادية، اما النسخة البنية مقابل 3200 دولار ما يعادل 51 ألف جنيه مصري، و التى ستطرح بالأسواق فى 25 سبتمبر الجاري.
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