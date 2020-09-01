تصنيع بعض إصدارات سامسونج Galaxy Z Fold2 فى البرازيل وفيتنام.. تفاصيل

وتخطط سامسونج لإنتاج ما بين 700 إلى 800 ألف وحدة من الهاتف، لتبلغ نسبة مصانعها فى فيتنام 140 إلى 200 ألف هاتف، اما فى البرازيل ستقدم بضعة آلاف فقط.

يضم هاتف Galaxy Z Fold 2 ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والعدسة المقربة 12 ميجابيكسل f / 2.4 مغطاة بزوم بصري 2x والوحدة 16 ميجابيكسل بفتحة f / 2.2 ستقوم بالتقاط صور عريضة، مع فلاش LED قوي، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Galaxy Z Fold 2، بمعالج من نوع Snapdragon 865+، مقترنا بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ، وكما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G لضمان أقصى سرعة فى إرسال واستقبال البيانات، مع بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط .



