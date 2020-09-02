بعد TikTok.. الهند تحظر لعبة ببجي وأكثر من 100 تطبيق.. إليك القائمة الكاملة

الهند أكثر من 100 تطبيق صيني إضافي، بما في ذلك لعبة حظرتأكثر من 100 تطبيق صيني إضافي، بما في ذلك لعبة PUBG الشهيرة المملوكة لشركة Tencent الصينية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات، مع استمرار التوتر الجيوسياسي بين الجارتين.





ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، أصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، قرارا اليوم الأربعاء، بحظر 118 تطبيقا صينيا، مدعية "إنها تمس سيادة وسلامة الهند، والدفاع عنها، وأمن الدولة والنظام العام"، وستساعد هذه الخطوة في "حماية مصالح عشرات الملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت داخل حدود الدولة، وقالت الوزارة:" إن هذا القرار خطوة مستهدفة لضمان سلامة وأمن وسيادة الفضاء السيبراني الهندي".









TikTok ، التابع لشركة Bytedance، والذي يعتبر الهند أكبر سوق دولى له، إلى جانب ومتصفح UC، حيث تستهدف الهند الصين في الفضاء الرقمي منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين في شهر يونيو الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من حظر الهند 59 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة،، ومن أبرزها تطبيق تيك توك، التابع لشركة Bytedance، والذي يعتبر الهند أكبر سوق دولى له، إلى جانب ومتصفح UC، حيث تستهدف الهند الصين في الفضاء الرقمي منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين في شهر يونيو الماضي.





ومن بين التطبيقات الجديدة التي تم حظرها اليوم إلى جانب لعبة ببجي، هي :Baidu و WeChat Work و Tencent Weiyun و Rise of Kingdoms و APUS Launcher و Tencent Weiyun و VPN لـ TikTok و Mobile Taobao و Youko و Sina News و CamCard.





وتعد لعبة ببجي PUBG هو التطبيق الأكثر شعبية بين التطبيقات المحظورة حديثا اليوم، حيث تملك لعبة القتال الشهيرة أكثر من 40 مليون مستخدم نشط شهريا في الهند فقط.





وأدعت وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في بيانها أنها تلقت العديد من الشكاوى من مصادر مختلفة، ومن ذلك العديد من التقارير بشأن إساءة استخدام بعض تطبيقات الأجهزة المحمولة المتاحة على منصتي أندرويد و iOS لسرقة بيانات المستخدمين ونقلها خلسة بطريقة غير مصرح بها إلى خوادم لها مواقع خارج الهند.





وأضافت: "كانت هناك جوقة قوية في الفضاء العام لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات التي تضر بسيادة الهند وكذلك بخصوصية مواطنينا".