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مرأة

مفاجأة سارة.. انخفاض معدل الوفيات بسرطان الرئة لهذا السبب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يظهر بحث جديد أن معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة قد انخفضت بشكل صارخ خلال العقد الماضي، وتتزامن البيانات مع خطوات واسعة في علاجات مناعية أكثر استهدافًا وتقدمًا وعلاجات لسرطان الرئة.

ووفقا لموقع healthline ، أشار العلماء إلى أن معدل الوفيات سيستمر في الانخفاض في العقد المقبل مع معرفة المزيد عن كيفية علاج سرطان الرئة.

أظهرت الأبحاث في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن وفيات سرطان الرئة تتناقص وتشير إلى أن ذلك يرجع جزئيًا إلى الابتكارات في العلاج على مدى العقد الماضي. 

استخدم الباحثون بيانات من السجل الوطني للمراقبة وعلم الأوبئة والنتائج النهائية (SEER) وجدوا أن معدلات الوفيات لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة انخفضت بشكل عام بالنسبة للرجال انخفضت معدلات الوفيات من هذا النوع الفرعي من سرطان الرئة بنسبة 3.2٪ سنويًا من 2006 إلى 2013 ثم 6.3٪ من 2013 إلى 2016.

فيما يتعلق بالنساء ، انخفضت معدلات الوفيات بنسبة 2.3 في المائة من عام 2006 إلى عام 2014 ثم انخفضت بنسبة 5.9 في المائة من عام 2014 إلى عام 2016 وتصاعد معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عامين من 26 في المائة للتشخيص في عام 2001 إلى 35 في المائة في عام 2014 للرجال ثم من 35 في المائة إلى 44 في المائة للنساء خلال نفس الإطار الزمني.

عندما يتعلق الأمر بسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة ، وهو أقل شيوعًا ، انخفض معدل الوفيات مع عدد أقل من التشخيصات ومع ذلك ، فإن معدلات البقاء على قيد الحياة لم تتحسن خلال تلك الفترة.
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