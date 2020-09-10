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مرأة

دراسة تكشف العلاقة بين صبغة الشعر والإصابة بالسرطان

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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آلاء حسن
دراسة جديدة تبحث في لون الشعر وخطر الإصابة بالسرطان ففي أي مكان يستخدم ما بين 50 إلى 80 في المائة من النساء و 10 في المائة من الرجال فوق سن الأربعين لون الشعر في الولايات المتحدة وأوروبا حسبما ذكر المؤلفون. 

ووفقا لموقع health line توصلت دراسة جديدة إلى أن صبغة الشعر من المحتمل ألا تزيد من خطر الإصابة بمعظم أنواع السرطان، ومع ذلك لاحظ الباحثون زيادة طفيفة في بعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان المبيض وبعض سرطانات الثدي والجلد.

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون صبغة الشعر الدائمة ليسوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض السرطان أو الموت بسببها.

ربط المؤلفون لون الشعر الدائم بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان المبيض ، وكذلك بعض سرطانات الثدي والجلد كما نشره من قبل The BMJ.

الأصباغ الدائمة هي الأكثر عدوانية وتشكل حوالي 80 بالمائة من جميع الأصباغ المستخدمة في الولايات المتحدة وأوروبا - وحتى أكثر في آسيا.

تقول منظمة الصحة العالمية إن صبغة الشعر تعتبر مادة مسرطنة محتملة لأخصائي التجميل وغيرهم ممن يستخدمونها بانتظام لكنهم لم يصدروا تحذيرًا بشأن الاستخدام الشخصي بسبب أدلة غير قاطعة.

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دراسة: صبغات الشعر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

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