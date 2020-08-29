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مرأة

أقوى من الأحمر في محاربة السرطان.. فوائد البطيخ الأصفر

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:54 م
فوائد البطيخ الاصفر
فوائد البطيخ الاصفر
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رشا عوني
يعتبر البطيخ من أهم فواكه الصيف الصحية ، سواء البطيخ الأحمر أو الأصفر ، فهو صحي بكل أنواعه ويحتوي على عناصر غذائية مختلفة وقيمة ، تساعد على ترطيب الجسم مع ارتفاع الحرارة . 

بحسب موقع Healthline إليك فوائد البطيخ الأصفر : 

1-من حيث القيمة الغذائية ، يحتوي البطيخ الأصفر على حوالي 46 سعرة حرارية في الكوب ، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة، و على غرار البطيخ الأحمر، يحتوي البطيخ الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات A و C ، والتي يمكن أن تدعم جهاز المناعة وصحة الجلد. 

2-على عكس البطيخ الأحمر ، يحتوي البطيخ الأصفر على المزيد من البيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تحمي من السرطان وأمراض العيون .

3-يعد البطيخ الأصفر خيارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن وجبة خفيفة حلوة ومنعشة، يمكن أيضًا استخدام هذه الفاكهة الصفراء للحلويات ، مثل فطائر الفاكهة أو العصائر ، أو يمكن أيضًا تضمينها كإضافة إلى السلطة .

4- يمكن أيضًا عصره لتناول مشروب منعش يحتفظ بنكهة البطيخ الأصفر الأصلية، لا يقتصر دور البطيخ الأصفر على المساعدة في إزالة السموم ومنع الانتفاخ فحسب ، بل إن النسبة العالية من الماء يمكن أن تبقيك رطبًا طوال اليوم.
أقوى من الأحمر في محاربة السرطان.. فوائد البطيخ الأصفر
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