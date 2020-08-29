أقوى من الأحمر في محاربة السرطان.. فوائد البطيخ الأصفر

يعتبر البطيخ من أهم فواكه الصيف الصحية ، سواء البطيخ الأحمر أو الأصفر ، فهو صحي بكل أنواعه ويحتوي على عناصر غذائية مختلفة وقيمة ، تساعد على ترطيب الجسم مع ارتفاع الحرارة .





بحسب موقع Healthline إليك فوائد البطيخ الأصفر :





1-من حيث القيمة الغذائية ، يحتوي البطيخ الأصفر على حوالي 46 سعرة حرارية في الكوب ، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة، و على غرار البطيخ الأحمر، يحتوي البطيخ الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات A و C ، والتي يمكن أن تدعم جهاز المناعة وصحة الجلد.





2-على عكس البطيخ الأحمر ، يحتوي البطيخ الأصفر على المزيد من البيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تحمي من السرطان وأمراض العيون .





3-يعد البطيخ الأصفر خيارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن وجبة خفيفة حلوة ومنعشة، يمكن أيضًا استخدام هذه الفاكهة الصفراء للحلويات ، مثل فطائر الفاكهة أو العصائر ، أو يمكن أيضًا تضمينها كإضافة إلى السلطة .





4- يمكن أيضًا عصره لتناول مشروب منعش يحتفظ بنكهة البطيخ الأصفر الأصلية، لا يقتصر دور البطيخ الأصفر على المساعدة في إزالة السموم ومنع الانتفاخ فحسب ، بل إن النسبة العالية من الماء يمكن أن تبقيك رطبًا طوال اليوم.