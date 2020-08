15 فائدة لـ عصير الرمان.. تعرف على أهمها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد عصير الرمان.





اقرأ أيضًا | فوائد الرمان للمعدة والشعر والصحة





فوائد عصير الرمان:

1- مضاد أكسدة طبيعي: يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة. 3 أضعاف الموجودة في الشاي الأخضر أو عصير العنب الأحمر. وتساعد مضادات الأكسدة على محاربة الشوارد الحرة، وحماية الخلايا من التلف، والتقليل من فرص الإصابة بالالتهابات.

2- غني بفيتامين C

يحتوي عصير حبة رمان واحدة فقط على كمية من فيتامين سي تتجاوز الحصة الموصى بها يوميًا بنسبة 40%

3- مكافحة السرطانات

وجدت دراسات حديثة أن لعصير الرمان قدرة محتملة على إيقاف نمو خلايا سرطان البروستاتا.

4- الحماية من الزهايمر: يعتقد الباحثون أن لمضادات الأكسدة المتواجدة في عصير الرمان القدرة على إعاقة تطور الزهايمر في جسم المريض، وحماية ذاكرته من التلف والضرر.

5- تعزيز الهضم: يساعد في التخفيف من التهابات الأمعاء وتحسين عمليات الهضم. كما أنه قد يكون مفيدًا بشكل خاص للمصابين بمرض كرون، وقرحة المعدة والتهابات الأمعاء عمومًا.

6- مكافحة الالتهابات نظرًا لتركيز مضادات الأكسدة العالي فيه.

7- مكافحة التهاب المفاصل

8- حماية القلب والشرايين من أي ضرر. وتحسين ضخ الدم وتدفقه. والتقليل من فرص ارتفاع نسب الكولسترول السيء

ولكن من الجدير بالذكر هنا، أن عصير الرمان قد يتفاعل بشكل سلبي مع أدوية ضغط الدم والكولسترول، لذا يجب استشارة الطبيب من قبل المصابين بهذه الأمراض قبل تناول عصير الرمان.

9- محاربة ارتفاع ضغط الدم

10- محاربة العدوى والفيروسات لغناه بفيتامين C, E, اللذان يعملان سوية لحماية الجهاز المناعي وتعزيزه

11- غني بالفيتامينات: C, E, K, حمض الفوليك. البوتاسيوم.

12- تقوية الذاكرة: قد يساعد تناول ربع ليتر يوميًا من عصير الرمان على تقوية الذاكرة وتحسين المهارات المعرفية والإدراكية، وذلك تبعًا لما أشارت إليه بعض الدراسات الحديثة.

13- تحسين الخصوبة والأداء الجنسي

14- تحسين التحمل والأداء الرياضي

15- مكافحة السكري: مع أن الدراسات في هذا الشأن ما زالت في بداياتها، إلا أنه قد يكون مفيدًا في محاربة السكري.