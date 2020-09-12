بسعر 404 بعد التخفيض.. مواصفات وأسعار سيتروين C5

تعتبر سيارة سيتروين C5 هي سيارة فرنسية من شركة سيتريون ، التي تنافس مع بيجو 3008 ، واوبل جراند لاند في نفس قاعدة العجلات ، وذلك يرجع إلى كونهم تابعين لنفس الشركة .





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وتتميز السيارة بصالون داخلي يعتبر هو الأكثر راحة بين سيارات هذه الفئة السعرية ، كما ان السيارة تمتلك العديد من المواصفات المتميزة جدا ، ولكن بشكل عام مناسبة للعائلات بشكل كبيرة ، وذلك بسب الصالون المريح جدا ، كما أن أداء الموتور ممتاز جدا للشباب.



اما السيارة فتتميز بتصميم خارجي مميز جدا وانيق يتفوق عبى منافسيها ، فالسيارة مليئة بالكماليات ، وتقريا تقدم أقوى كماليات في هذه الفئة السعرية، كما أن السيارة واسعة من الداخل ومريحة جدا ، وبها العديد من مساحات التخزين .

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تعتبر السيارة من اكثير السيارات المريحة في هذه الفئة السعرية بلا منافس ، اما من اهم عيوب السيارة هو زيادة استهلاك الوقود أعلى من المنافسين بسبب وزن السيارة ، حيث يصل إلى 7 لتر لكل 100 كم ، ميل جسم السيارة يكون واضح جدا على السرعات العالية ، السيارة حاصلة على 4 نجوم امان في الاختبارات الأوروبية ، وذلك بسب عدم حماية المشاة .



سعر السيارة في السوق المصري أصبح بعد التخفيض من 404 آلاف جنيه ويصل إلى 519 ألف جنيه للفئة الأعلى هي واكثر من فئة في موديلات



كما ان موتور السيارة قوي جدا ويقدم اداء ممتاز على جميع السرعات ,الفتيس متناغم بشكل كبير مع الموتور ، ويقدم نقلات ناعمة وسلسلة كما أن استجابته سرعية جدا على الوضع الرياضي .تعتبر السيارة من اكثير السيارات المريحة في هذه الفئة السعرية بلا منافس ، اما من اهم عيوب السيارة هو زيادة استهلاك الوقود أعلى من المنافسين بسبب وزن السيارة ، حيث يصل إلى 7 لتر لكل 100 كم ، ميل جسم السيارة يكون واضح جدا على السرعات العالية ، السيارة حاصلة على 4 نجوم امان في الاختبارات الأوروبية ، وذلك بسب عدم حماية المشاة .سعر السيارة في السوق المصري أصبح بعد التخفيض من 404 آلاف جنيه ويصل إلى 519 ألف جنيه للفئة الأعلى هي واكثر من فئة في موديلات سيتروين الفرنسية في مصر.