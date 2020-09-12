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سيارات

بسعر 404 بعد التخفيض.. مواصفات وأسعار سيتروين C5

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
سيتروين C5
سيتروين C5
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أماني نوار
تعتبر سيارة سيتروين C5 هي سيارة فرنسية من شركة سيتريون ، التي تنافس مع بيجو 3008 ، واوبل جراند لاند في نفس قاعدة العجلات ، وذلك يرجع إلى كونهم تابعين لنفس الشركة .

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تتميز سيتروين بمواصفات معينة، كما أن تصميم السيارة مختلف ، وجديد عن معظم السيارات الاخرى ، ولم تنتشر السيارة بشكل كبير مما يجعل تصميمها مميز

وظهرت سيارة سيتروين في الأسواق المصرية لتنافس سيارات مثل هوندا ، وفورد كوجا  ، وسوبارو ، كما أنها تمافس اوبل جراند لاند وبيجو 3008 ، وميتسوبيشي اكليبس ، ونيسان قشقاي.

وتتميز السيارة بصالون داخلي يعتبر هو الأكثر راحة بين سيارات هذه الفئة السعرية ، كما ان السيارة تمتلك العديد من المواصفات المتميزة جدا ، ولكن بشكل عام مناسبة للعائلات بشكل كبيرة ، وذلك بسب الصالون المريح جدا ، كما أن أداء الموتور ممتاز جدا للشباب.

اما السيارة فتتميز بتصميم خارجي مميز جدا وانيق يتفوق عبى منافسيها ، فالسيارة مليئة بالكماليات ، وتقريا تقدم أقوى كماليات في هذه الفئة السعرية، كما أن السيارة واسعة من الداخل ومريحة جدا ، وبها العديد من مساحات التخزين .
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كما ان موتور السيارة  قوي جدا ويقدم اداء ممتاز على جميع السرعات ,الفتيس متناغم بشكل كبير مع الموتور ، ويقدم نقلات ناعمة وسلسلة كما أن استجابته سرعية جدا على الوضع الرياضي .

تعتبر السيارة من اكثير السيارات المريحة  في هذه الفئة السعرية بلا منافس ، اما من اهم عيوب السيارة هو زيادة استهلاك الوقود أعلى من المنافسين بسبب وزن السيارة ، حيث  يصل إلى 7 لتر لكل 100 كم ، ميل جسم السيارة يكون واضح جدا على السرعات العالية ، السيارة حاصلة على 4 نجوم امان في الاختبارات الأوروبية ، وذلك بسب عدم حماية المشاة .
    
سعر السيارة في السوق المصري أصبح بعد التخفيض من 404 آلاف جنيه ويصل إلى 519 ألف جنيه للفئة الأعلى هي واكثر من فئة في موديلات سيتروين الفرنسية في مصر.

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