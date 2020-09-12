حلول سريعة لتحسين تلف القلب والرئة بعد التعافي من COVID-19

يقول الخبراء إنه كلما تم وضع الشخص الذي يتعافى من COVID-19 في خطة إعادة التأهيل، كلما كان أسرع في العودة إلى طبيعته، يشير بحث جديد إلى أن الأشخاص الذين يصابون بأضرار خطيرة في القلب والرئة من COVID-19 يمكنهم التعافي على مدى فترة من الزمن، وفقا لما نشره موقع هيلثي.





يضيف الباحثون أنه في معظم الحالات، كلما أسرعت في وضع الشخص المصاب بـ COVID-19 في خطة إعادة التأهيل ، كان بإمكانه التعافي بشكل أسرع.

يقول الخبراء إن البحث يظهر اتجاهًا متفائلًا ، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول الآثار طويلة المدى لـ COVID-19.



لقي ما يقرب من 200 ألف شخص حتفهم بسبب COVID-19 في الولايات المتحدة.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين نجوا من نوبة المرض ويعانون من أعراض طويلة الأمد ، قد يكون هناك أمل جديد في الشفاء.

هذا وفقًا لبحث تم تقديمه في المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي 2020 هذا الأسبوع.

أفاد الباحثون أن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يمكن أن يتعرضوا لتلف طويل الأمد في الرئة والقلب ، ولكن بالنسبة للعديد من هؤلاء المرضى ، تميل هذه الحالة إلى التحسن بمرور الوقت.

قال الباحثون إنه كلما بدأ المرضى في وقت مبكر في برامج إعادة التأهيل الرئوي بعد نزع أجهزة التنفس الصناعي ، كان تعافيهم أفضل وأسرع.

تواصلت شركة Healthline مع الباحثين وراء هذه الدراسات وطلبت من خبراء القلب والرئة الآخرين المشاركة في البحث.



وأوضح البحث

درس الباحثون في "البقعة الساخنة" لـ COVID-19 في منطقة تيرول في النمسا 150 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا الجديد تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي للطب الباطني في إنسبروك ومستشفى سانت فينزينز في زامس ومركز إعادة التأهيل القلبي الرئوي في مونستر.

قال إيفان تانسيفسكي ، الأستاذ المشارك وأحد أعضاء الفريق الذي أجرى الدراسة: "أجرينا زيارات متابعة للمرضى الذين تعافوا من عدوى COVID-19 المتوسطة إلى الشديدة ويحتاجون إلى علاج في المستشفى" .

قال تانسيفسكي: "تم علاج المرضى المصابين بشكل معتدل في الجناح العادي ، في حين تم علاج المرضى المصابين بشدة في وحدة العناية المركزة (ICU) ، ومعظم هؤلاء تم علاجهم بالتهوية الميكانيكية".

كجزء من دراستهم ، أجرى الباحثون زيارات متابعة في 6 و 12 أسبوعًا بعد الخروج من المستشفى.

أجروا فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT) للصدر ، وتخطيط صدى القلب ، واختبار وظائف الرئة ، والفحوصات السريرية ، والتحليلات المعملية على جميع المشاركين.

أظهر حوالي 88 بالمائة من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة تشوهات هيكلية في الرئة في الأشعة المقطعية بعد 6 أسابيع من الخروج ، ولكن في 12 أسبوعًا انخفضت إلى 56 بالمائة.

قال تانسيفسكي لـ Healthline: "المرضى الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى بسبب COVID-19 المعتدل إلى الشديد سيظهرون أعراضًا مستمرة بعد أسابيع من الخروج ، والتي تشمل بشكل أساسي ضيق التنفس عند المجهود والتعب".

وقال إن شدة تلف الرئة تحسنت بنسبة 50 في المائة ، بغض النظر عما إذا كان الشخص قد تعرض للتهوية الميكانيكية أم لا.

وقال إنه في الزيارات التي استمرت 6 و 12 أسبوعًا ، كان المشاركون في الدراسة يعانون بشكل أساسي من خلل في وظيفة القلب الانبساطي.

قال تانسيفسكي: "لا نعرف حاليًا معنى هذا الاكتشاف". "ما يمكننا قوله هو أن الببتيد الناتريوتريك (NT-proBNP) ، وهو علامة حساسة لتلف القلب ، وجد أنه قد زاد في الزيارة الأولى ، لكنه انخفض بشكل ملحوظ بمرور الوقت حتى الزيارة الثانية. وهكذا ، نستنتج أن القلب أيضًا يبدو أنه يتعافى مع مرور الوقت. "

بشكل عام ، قال تانسيفسكي ، أظهر كل من الرئة والقلب تشوهات بعد COVID-19 الشديدة.

وقال: "ومع ذلك ، فإننا نرى ميلًا قويًا للتحسن بمرور الوقت".

تمت جدولة متابعة لمدة 24 أسبوعًا لجميع المشاركين في الدراسة.

وقال: "تشير بياناتنا إلى أن كلا الأعراض ، وكذلك النتائج الإشعاعية ، ستتحسن أكثر بمرور الوقت". نأمل أن يتعافى المرضى تمامًا حتى الأسبوع 24 بعد الخروج من المستشفى. ومع ذلك ، سنكون قادرين حقًا على معرفة ذلك في تلك المرحلة الزمنية فقط ".