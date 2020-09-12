AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقاتلات التحالف العربي تدمر مراكز لتصنيع الصواريخ والمسيرات الحوثية بصنعاء

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
مقاتلات التحالف العربي
مقاتلات التحالف العربي
Advertisements
أ ش أ
 شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم السبت، عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، "إن الجيش الوطني يواصل ملاحقة فلول ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة النضود، بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية التي تلوذ بالفرار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بينهم قيادات في قصف للجيش اليمني بشرق صنعاء

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي ويستهدف عناصره.. فيديو

عصابات غاشمة.. اليمن تعلق على جهود تحالف دعم الشرعية

قوات الجيش اليمني تقطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية في عدة مواقع مهمة

الجيش اليمني يواصل التقدم في جبهات الجوف وسط انهيار بصفوف الميليشيات الحوثية

التحالف العربي يقصف أهدافا عسكرية في صنعاء

ترشيحاتنا

حبس عاطل تخصص في سرقة الموبايلات بأسلوب الخطف بالشرابية

صلاة قيام الليل .. فضلها وكيفيتها وعدد ركعاتها

12 سبتمبر.. ماذا يقول عنك تاريخ ميلادك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

إعلامية كويتية: موقف سيدة القطار عبر عن مشاعر شعب بأكمله تجاه جنود الجيش المصري

مصاصو دماء.. سحب ضخمة من البعوض تغطي أمريكا.. وتقتل الحيوانات

بؤرة لفرز القمامة تسيء لمنطقة متحف الحضارات في مصر القديمة.. والأهالي يستغيثون| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

اختفت فجأة.. ممثلة أمريكية تغرق أمام أعين طفلتها رغم إجادتها السباحة| فيديو

قائمة أسعار أوبل جراند لاند opel grandland 2020 اليوم.. صور