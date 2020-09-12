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توك شو

أنت وشريكك.. تمارين سهلة وبسيطة لتقوية العضلات.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لمختلف الأعمار لتقوية العضلات وخاصة في حالة وجود شريك في التمرين للرفع من الحماس والقدرة على ممارسة الرياضة.


وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

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