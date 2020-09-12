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ثقافة

مسرح مطروح يستضيف فرقة أبو قير للموسيقى العربية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
استقبل مسرح قصر ثقافة مطرح فرقة أبو قير للموسيقى التى تألقت بمجموعة من أغانى الزمن الجميل بقيادة سامح إبراهيم منها "كل ما أقول التوبة، يا حلو نادينى، يا أهل الهوا يا واد يا تقيل، أسمر يا اسمرانى"، وذلك ضمن برنامج صيف ٢٠٢٠ الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، بحضور مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.

استمر الفرع فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث عقدت مناقشة كتاب بعنوان "الشباب وطموحاته ومنهجه" ببيت ثقافة سيوة، ناقش الكتاب يوسف جيرى الذى تحدث عن أهم النقاط التى تحدث عنها الكاتب من طموحات الشباب وطريقة تفكيرهم، كما اقيمت ورشة رسم على الزجاج الجزء الثانى  مع الفنانة نهلة عبدالفتاح بقصر ثقافة مطروح قدمت خلالها طريقة استخدام ألوان الزجاج فى التحديد والرسم والتلوين، واستخدمت فى هذا الجزء البرطمان الزجاج.

وفى إطار نشاط أدب الطفل أقيمت  ورشة حكى لكتاب بعنوان "من قصص العرب" مع الشاعر علاء ابوخلعة أونلاين بقصر ثقافة الطفل حيث أوضح الشاعر أن الكتاب من أهم كتب العرب التى تحكى تاريخ العرب وقصصهم، بالإضافة إلي أمسية ثقافية قدمها مختار عوض، محمود خليل تحدثا خلالها عن فن القصة القصيرة، والقي الأديبان مجموعة من القصص القصيرة.

قدمت مجموعة من مواهب الفرع باقة من الأغنيات أونلاين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

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