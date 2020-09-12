AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. دخول أحد أفراد العائلة المالكة بإسبانيا الحجر الصحي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
الحجر الصحي لأحد
الحجر الصحي لأحد أفراد العائلة المالكة في إسبانبا
Advertisements
سمر صالح
قالت الأسرة المالكة في إسبانيا، اليوم السبت، إن الأميرة "ليونور"، وريثة العرش الإسباني، دخلت الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة زميلة في مدرستها بفيروس  كورونا المستجد.


وستخضع ابنة الملك فيليب البالغة من العمر 14 عامًا لاختبار فيروس كورونا مثل تلاميذ آخرين في فصلها في مدرسة سانتا ماريا دي لوس روزاليس في مدريد.


وقال متحدث باسم العائلة المالكة إن الملك والملكة ليتيزيا سيواصلان واجباتهما الملكية في الوقت الحالي، في الوقت الذي تكافح فيه إسبانيا للسيطرة على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.


وعاد ثمانية ملايين طفل إسباني إلى المدرسة الأسبوع الماضي، لكن بعضها أغلق أو أُعيدت الفصول الدراسية إلى المنزل بعد أن ثبتت إصابة مدرسين بفيروس كورونا، بينما أخرت السلطات في غاليسيا بدء الفصل الدراسي لمدة أسبوع للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.


وأبلغت إسبانيا الجمعة عن 4708 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 566326، وهو الأعلى في أوروبا الغربية، حيث ارتفع إجمالي عدد وفيات كوفيد 19 إلى 29747.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يستعين برسام الملك فيليب السادس لرسمه

الحبس المنزلي.. عقوبة عائلة رفضت الالتزام بالحجر الصحي بعد إصابة كافة أفرادها بـ كورونا

أزمة كورونا تأكل ثروة الملكة إليزابيث وعائلتها

رغم الانفصال عن العائلة المالكة.. آرتشي ابن الأمير هاري وميجان ماركل ملزم بقاعدة ملكية صارمة

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الرجاء البيضاوي

ترشيحاتنا

طفلة بحجم علبة الفحم تنجو من الموت بأعجوبة.. تفاصيل

بالترتر وعلى نهج والدتها.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام بجمالها

زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق اليابان

شقيقة المجند صاحب واقعة القطار: أرفض اعتذار رئيس القطار وأتمنى تكريم شقيقي

لامس أرجل الطالبات وتحسس وجوههن.. الإدارية العليا تجازى معلما تحرش ببنات مدرسة كاملة

يشرب بول البقر ويتناول فضلات الفيلة.. نجم شهير يكشف عادة يومية غريبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رصد تجمعات.. إخلاء شاطئ أبوقير شرق الإسكندرية.. صور

رسميا.. دودج تكشف عن دورانجو وتشارجر بيرسوت 2021.. صور

بالدولارات.. تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها