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بنكهات مميزة.. طريقة تحضير صلصة البيتزا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:00 م
طريقة تحضير صلصة
طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت
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آية التيجي
نقدم لك طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت والتي تعطي مذاقا مميزا، وشهيا للبيتزا.

وقت التحضير: 20 دقيقة

تحتاج طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت إلى بعض النكهات المميزة، والتي يمكن ان تمنحها المذاق المميز.



طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت 

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت :

12 فصا من الثوم الطازج.
9 حبات من الطماطم
حبة من الفلفل الأخضر الحلو
ملعقة كبيرة من معجون الطماطم قليل الصوديوم
بهارات مجففة مشكلة (ملعقتان صغيرتان من الريحان المجفف - نصف ملعقة صغيرة من اكليل الجبل - ملعقتان صغيرتان من الأوريجانو- الزعتر الفارسي)
ملعقتان صغيرتان من الملح
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقتان من معجون صلصة الطماطم المعلب ليضيف اللون الأحمر لصلصة البيتزا.

طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت 

1- قطع الطماطم والفلفل الى مكعبات، والأفضل ألا تقشر الطماطم كي تحافظ على نسبة الالياف والليكوبين العالية الموجودة في القشرة.
2- في الخلاط أضف الخضار المقطعة مع فصوص الثوم من دون اضافة الملح أو البهارات والزيت.
3- بعد خلط المكونات جيدًا والحصول على خليط ناعم مهروس، اسكبه في وعاء عميق مناسب لوضعه في الفرن.
4- ثم ضع الخليط في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
5- بعدما يخبز الخليط ويشوى ليصبح لونه مائلا الى البني اخرجه من الفرن.
6- دعه يبرد لمدة خمس دقائق، وفي نفس الوقت قم بتسخين زيت الزيتون لمدة 30 ثانية.
7- ثم اضف للزيت خليط الخضار المخبوز، واضف اليه البهارات والفلفل والملح.
8- حرك جيدًا صلصة البيتزا على نار هادئة إلى ان تصبح صلصة البيتزا في البيت سميكة.
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