بميزانية 800 ألف دولار.. جامعة أسيوط تعلن تجديد مشروعها المشترك مع كورياتيك الكورية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تجديد مشروع الجامعة المشترك مع جامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية، لمرحلة ثانية، وذلك لمدة عامين جديدين حتى 2022 وذلك بميزانية تبلغ 800 ألف دولار.





وقال رئيس جامعة أسيوط، إن تجديد المشروع المشترك مع الجانب الكوري، يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع والتي بدأت في 2017 وامتدت لمدة 4 سنوات بميزانية بلغت مليون و600 ألف دولار على 6 مراحل متعاقبة تستهدف جميعها التعاون في المجال الهندسي وتطوير الخدمة العلمية والبحثية والتدريب العلمي سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا إلي جانب العمل المشترك في تجهيز معامل الهندسة الطبية وهو الفرع المضاف حديثًا بالكلية.





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وأضاف الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة أن المشروع المشترك مع الجانب الكوري انطلقت أعماله في 2017 وشملت التعاون في مجال قسمي الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتي تم بموجبه قيام الجانب الكوري بتجهيز 7 معامل تعليمية جديدة مزودة بأحدث الأجهزة ، إلى جانب تقديم 14 فرصة تدريب لأعضاء هيئة التدريس بالكلية في الجامعة الكورية إلى جانب توفير دورات تدريبية لطلاب السنوات النهائية في عدد من المصانع القائمة على التكنولوجيا الكورية.





وأشار نوبي أن كلية الهندسة بالجامعة تولت على مدار الأربعة سنوات السابقة تقديم استشارات فنية وإدارية للمصانع المحلية التي تعمل وفق التكنولوجية الكورية إلى جانب عقد دورات تدريب للمهندسين والفنيين بها.





ونوه عميد كلية الهندسة أنها من المقرر أن يتم التعاون فيها في تطوير الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة لأبناء الكلية وكذلك عقد عدد من دورات التدريب للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، منوهًا أنه من المتفق عليه أن يمتد التعاون لخدمة باقي الأقسام الأخرى مثل قسمي هندسة وعمارة.



