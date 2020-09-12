تعافى 323 حالة من مصابي فيروس كورونا بمستشفى الصدر بقنا

تفقد المحاسب كمال شلبى، سكرتير عام المحافظة، مستشفى الصدر بقنا، لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكل الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كل مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.





جاء ذلك خلال ترأس اللجنة المختصة بالمرور على المستشفيات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على مستشفيات العزل وتحت إشراف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.





قال شلبى، إنه تم تعافى وخروج ٣٢٣ حالة من مرضى فيروس كورونا المستجد من المستشفى، وذلك منذ تحويلها إلى مستشفى لفرز وعزل المصابين بالفيروس.





وأكد شلبى، أن معدلات الشفاء فى تزايد مستمر، حيث إنه لا يوجد سوى حالة إيجابية واحدة فى المستشفى تتلقى العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.





وتفقد أعضاء اللجنة، خلال جولتهم أقسام "الصيدلية- المعمل- المطبخ- المخازن" حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة.

كما تم التأكد خلال جولة اللجنة، من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الأدوية والأمصال وكل أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.





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