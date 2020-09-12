AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قبل ما تشتري..اعرف عيوب ومميزات سوزوكي سويفت

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:07 م
سوزوكي سويفت
سوزوكي سويفت
Advertisements
أماني نوار
تعتبر السيارة سوزوكي سويفت اليابانية من أفضل السيارات صغيرة الحجم ، حيث ان تصميمها الخارجي ومتانة الصناعة اليابانية تعطيها أفضلية على كثير من السيارات

ونستعرض هنا أهم مميزات وعيوب السيارة سوزوكي سويفت قبل أن تفكر في الشراء:

تتميز سوزوكي سويفت بمحرك ذو 1.4 لتر وأربعة أسطوانات ويأتي كنسخة قياسية يؤمن للسيارة تسارع مناسب ويستهلك فقط 5.5 من الوقود لكل 100 كيلومتر .

وتحتوي السيارة على ناقل حركة يدوي ذو خمس سرعات في النسخ القياسية بينما يمكن طلب ناقل حركة أوتوماتيكي.

كما يمكن تغيير وضع المقاعد يدويا أما بالنسبة للمقاعد الخلفية فإن المساحة محدودة جدا، ولاتعد مريحة خصوصا لطوال القامة، اما مساحة التخزين لا توجد مساحة كبيرة في صندوق السيارة لذلك لا يمكن الاعتماد عليها  لوضع احمال كثيرة أو كبيرة الحجم.

أما من ناحية الامان تم تصنيف  سويفت عالميا من ناحية الامان بجيد جدا ،  كونها تحتوي على سبعة وسائد هوايه للمقاعد الامامية

وبالنسبة لعيوب السيارة فانه يتعلق بعدم وجود نظام الفرامل التلقائي في الحالات الطارئة، وذلك على الرغم من وجود هذا النظام في نظيراتها من نفس الفئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ما تشتري.. مميزات وعيوب سيارات فيات

قبل ماتشتري.. أعرف مميزات سيارات كيا 2021

قبل ماتشتري.. مميزات وعيوب السيارة فورد

مواصفات وسعر سيارة سوزوكي سويفت 2021

قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب سيارة هيونداي توسان

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب باسات

ترشيحاتنا

أمير عزمي مجاهد يتلقى عزاء والده في مقابر العائلة.. فيديو وصور

فستان قصير.. ميرهان حسين تبهر متابعها في أحدث ظهور لها

مستشار أردوغان: تركيا ليست عدوا لمصر.. ولا ندعم الإخوان

سعر متر الريف 50 جنيها .. 17 رسالة من رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

سعرها 4.5 مليون جنيه.. تهشم سيارة إعلامي ماركة فيراري أثناء تجربتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه