قبل ما تشتري..اعرف عيوب ومميزات سوزوكي سويفت





تتميز سوزوكي سويفت بمحرك ذو 1.4 لتر وأربعة أسطوانات ويأتي كنسخة قياسية يؤمن للسيارة تسارع مناسب ويستهلك فقط 5.5 من الوقود لكل 100 كيلومتر .



وتحتوي السيارة على ناقل حركة يدوي ذو خمس سرعات في النسخ القياسية بينما يمكن طلب ناقل حركة أوتوماتيكي.



كما يمكن تغيير وضع المقاعد يدويا أما بالنسبة للمقاعد الخلفية فإن المساحة محدودة جدا، ولاتعد مريحة خصوصا لطوال القامة، اما مساحة التخزين لا توجد مساحة كبيرة في صندوق السيارة لذلك لا يمكن الاعتماد عليها لوضع احمال كثيرة أو كبيرة الحجم.



أما من ناحية الامان تم تصنيف سويفت عالميا من ناحية الامان بجيد جدا ، كونها تحتوي على سبعة وسائد هوايه للمقاعد الامامية



وبالنسبة لعيوب السيارة فانه يتعلق بعدم وجود نظام الفرامل التلقائي في الحالات الطارئة، وذلك على الرغم من وجود هذا النظام في نظيراتها من نفس الفئة.



تعتبر السيارة سوزوكي سويفت اليابانية من أفضل السيارات صغيرة الحجم ، حيث ان تصميمها الخارجي ومتانة الصناعة اليابانية تعطيها أفضلية على كثير من السياراتونستعرض هنا أهم مميزات وعيوب السيارة سوزوكي سويفت قبل أن تفكر في الشراء: