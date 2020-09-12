AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير عزمي مجاهد يتلقى عزاء والده في مقابر العائلة.. فيديو وصور

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:18 م
أمير عزمي مجاهد يبكي
أمير عزمي مجاهد يبكي على والده
Advertisements
عبدالله هشام
تلقى أمير عزمي مجاهد، عزاء والده مدير إدارة المتابعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم منتخب مصر وفريق الزمالك للكرة الطائرة، وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت، في مقابر العائلة بـ6 أكتوبر.


وكان أمير عزمي مجاهد، أعلن صباح اليوم، السبت، وفاة والده متأثرًا بفيروس كورونا، بأحد مستشفيات الجيزة.


كان الراحل قد دخل أحد المستشفي للعلاج من المرض، ووافته المنية بعد رحلة من التعب والمعاناة.

يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

ولعب مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وخلال السبعينيات كان مجاهد متوجا ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969.


وحقق عزمي مجاهد الاستثناء خلال هذه الفترة مع الزمالك ومنتخب الطائرة الذي حقق كل المتاح تقريبا خلال تلك المرحلة التي أعقبت استفاقة البلاد من هزيمة 1967 بنشوة انتصار 1973.


وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسطورة أفريقيا في الكرة الطائرة.. 7 معلومات عن عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا

العامري فاروق ينعى عزمي مجاهد

نائب رئيس الزمالك يكشف كواليس آخر مكالمة مع الراحل عزمي مجاهد

الجهاز الفني لمنتخب مصر ينعي الراحل عزمي مجاهد

تشييع جنازة عزمي مجاهد من مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر

مجلس الأهلي ينعى عزمي مجاهد: اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك

ترشيحاتنا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

شقيقة المجند صاحب واقعة القطار: أرفض اعتذار رئيس القطار وأتمنى تكريم شقيقي

شاهد.. لحظة وصول جثمان عزمي مجاهد إلى مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر

استجابة لما نشره موقع صدى البلد.. نائب وزير التعليم يتواصل مع الطالب ضحية كورونا لحل أزمته

ماركة عالمية وباليورو.. سعر غير متوقع لـ تي شيرت درة في أحدث جلسة تصوير

أحمد موسى ينعى عزمي مجاهد: فقدنا رجلا مخلصا ساند بلده وفضح الخونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه