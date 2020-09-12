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رياضة

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يضرب فولهام بـ الهدف الثالث.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:57 م
فريق آرسنال
فريق آرسنال
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محمد السعيد
أحرز فريق آرسنال الهدف الثالث في شباك فولهام، في المباراة التي تجمعهما، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021.

جاء الهدف من كرة استلمها الجابوني أوباميانج داخل منطقة جزاء فولهام وسددها بطريقة رائعة على يسار الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة 57.

كان آرسنال تقدم بالهدف الأول عن طريق لاكازيت في الدقيقة التاسعة، بينما أحرز جابرييل مجاليس في الدقيقة 52.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال الأساسية لمواجهة فولهام.

وعاد محمد النني إلى آرسنال هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي.
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