سكان جمال عبد الناصر يشكون من تلال القمامة في الشارع

أرسلت القارئة هبة عبد الهادي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا بسبب انتشار القمامة بشارع جمال عبد الناصر.





وقالت عبد الهادي في شكواها نحن سكان شارع جمال عبد الناصر بفيصل نعاني من انتشار القمامة بالشارع مما تتسبب في انتشار الروائح الكريهة بالمنطقة.





وطالب المسؤولين بتوفير صناديق لتجميع القمامة بالمنطقة و سرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة .



