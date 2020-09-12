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بين الناس

سكان جمال عبد الناصر يشكون من تلال القمامة في الشارع

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسلت القارئة هبة عبد الهادي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا بسبب انتشار القمامة بشارع جمال عبد الناصر.

وقالت عبد الهادي في شكواها نحن سكان شارع جمال عبد الناصر  بفيصل نعاني من انتشار القمامة بالشارع مما تتسبب في انتشار الروائح الكريهة بالمنطقة.

وطالب المسؤولين بتوفير صناديق لتجميع القمامة بالمنطقة  و سرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة  .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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