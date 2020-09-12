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التعديات جريمة.. أستاذ اقتصاد: مصر ستتعرض لموجة ثالثة لمخالفات البناء في حال التهاون

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:08 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن ملف مخالفات البناء ملف شائك وهناك رسائل لرئيس مجلس الوزراء بشأن ملف البناء العشوائي على الأراضى الزراعية، حيث إنه يعتبر ملفًا خطيرًا جدًا ويجب غلقه بالكامل.

وأضاف "العمدة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرقعة الزراعية لمصر محدودة، خاصة الأراضى الزراعية الطينية، موضحا أنه على الرغم من بماء واستصلاح أراضٍ جديدة، ولكن فى النهاية الاراضى الصحراوية لا تكون بنفس جودة الأراضى الزراعية.

وتابع أن البناء على الاراضى الزراعية تعتبر جريمة فى حق الدولة والمواطنين، لافتا الى أنه فى حالة تهاون الدولة فى ذلك الملف من الممكن أن تكون مصر أمام موجة ثالثة للتعديات.

وأشار إلى أن الرقعة الزراعية فى مصر وفقا وفقا للتقرير التابع للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تقريبا قدروا بـ 10.5 مليون فدان، ولهم تقريبا 6 مليون فدان أرض زراعية طينية.
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