مراجعة ملفات التصالح في مخالفات البناء علي مستوى أحياء السويس

عقد خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس اجتماعا بحضور رؤساء الأحياء ووكيل نقابة المهندسين والشئون القانونية بالمحافظة والإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء لمتابعة أعمال مراجعة ملفات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين على مستوى الأحياء بمحافظة السويس.

وفي بداية الاجتماع قدم رؤساء الأحياء عدد المخالفات التي تم حصرها حتى الآن على مستوى كل حي والطلبات المقدمة من المواطنين إلى المراكز التكنولوجية بالاحياء للتصالح في مخالفات البناء ، وتسديد جدية التصالح .

وأكد السكرتير العام المساعد علي رؤساء الأحياء العمل في إطار قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتذليل كافة العقبات التي تواجه المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء أثناء تقديم ملفاتهم ومستنداتهم والاستفادة من مهلة الشهرين لاستكمال البيانات .