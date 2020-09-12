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أخبار البلد

الرئيس يوجه باستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر لمكافحة كورونا منذ اندلاعها عالميًا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:16 م
اجتماع الرئيس عبد
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والاستعدادات لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة.

ووجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالدولة لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر في مكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا منذ اندلاعها عالميًا، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع أي تجدد قد يكون محتمل لانتشار فيروس كورونا، بما فيها تكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين، خاصةً مع قرب بدء السنة الدراسية الجديدة.

وقد استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الموقف الراهن من نسب الإصابة والتعافي من الفيروس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن جهود الدولة الناجحة والمستمرة من خلال اجهزتها المعنية والتي تضمنت تطوير المستشفيات، وإقامة العيادات المتنقلة، وتطبيق إجراءات الكشف والعزل والتعايش، وتوفير التحاليل المعملية اللازمة، وتحديث بروتوكولات العلاج الطبي باستمرار، إلى جانب الجهود الوطنية البحثية لاكتشاف الأمصال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.
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