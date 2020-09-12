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اقتصاد

استقرار الدولار في ختام تعاملات اليوم واعلى سعر بـ15.85 جنيه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:47 م
الدولار
الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك العاملة بالسوق المصرية منذ الخميس الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم السبت.

ووصل  متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، طبقا لما اعلنه جدول اسعار العملات لدي البنك المركزي المصري عند 15.7 جنيه للشراء  15.8 جنيه للبيع.

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وسجل اقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنك اتش اس بي سي، نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، المصرف العربي الولي،  الكويت الوطني، التجاري الدولي، قناة السويس" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك " الإسكندرية، الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، عودة المصري الخليجي" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك " المصري لتنمية الصادرات،مصر، الأهلي، كريدي أجريكول" نحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

بينما بلغ اعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي إذ سجل وقتها 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.
 

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