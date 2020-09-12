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فن

وفاة مخرج فيلم خالتي فرنسا.. 8 معلومات لا تعرفها عن علي رجب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:59 م
علي رجب
علي رجب
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أحمد إبراهيم
توفى المخرج على رجب، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ 56 عاما؛ وذلك بعد شعوره بتعب شديد أثناء توجهه إلى منزل الشاعر أحمد شتا. 

ونرصد 8 معلومات عن المخرج علي رجب، وأهم الأعمال التى قدمها فى السينما. 

- ولد المخرج "على رجب" فى 25 مارس 1964 بمدينة الإسكندرية. 

- درس الهندسة بجامعة الإسكندرية لكنه كان يهوى الفن. 

- قرر التحول للإخراج وعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993 وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.

- فى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد أدم". 

- قدم عددا من الأفلام بعدها منها "صايع بحر" و "خالتى فرنسا" و "بلطية العايمة" عام 2008 و "سيد العاطفى" و "كركر" وغيرهم.

-  قدم فى الدراما مسلسلا وحيدا بعنوان "الوديعة والذئاب". 

- كان اخر أعمال على رجب فيلم كويتى بعنوان "خميس وجمعة" فى عام 2017. 

- كان اخر اعماله داخل مصر فيلم "ركلام" فى عام 2012 والذى شهد خلاف حاد بينه وبين الفنانة رانيا يوسف التى اتهمته بمجاملة الفنانة غادة عبد الرازق على حساب مشاهدها. 
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