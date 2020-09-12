وفاة مخرج فيلم خالتي فرنسا.. 8 معلومات لا تعرفها عن علي رجب

توفى المخرج على رجب، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ 56 عاما؛ وذلك بعد شعوره بتعب شديد أثناء توجهه إلى منزل الشاعر أحمد شتا.
ونرصد 8 معلومات عن المخرج علي رجب، وأهم الأعمال التى قدمها فى السينما.
- ولد المخرج "على رجب" فى 25 مارس 1964 بمدينة الإسكندرية.
- درس الهندسة بجامعة الإسكندرية لكنه كان يهوى الفن.
- قرر التحول للإخراج وعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993 وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.
- فى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد أدم".
- قدم عددا من الأفلام بعدها منها "صايع بحر" و "خالتى فرنسا" و "بلطية العايمة" عام 2008 و "سيد العاطفى" و "كركر" وغيرهم.
- قدم فى الدراما مسلسلا وحيدا بعنوان "الوديعة والذئاب".
- كان اخر أعمال على رجب فيلم كويتى بعنوان "خميس وجمعة" فى عام 2017.
- كان اخر اعماله داخل مصر فيلم "ركلام" فى عام 2012 والذى شهد خلاف حاد بينه وبين الفنانة رانيا يوسف التى اتهمته بمجاملة الفنانة غادة عبد الرازق على حساب مشاهدها.