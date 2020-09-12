كارتيرون يطالب كاسونجو بالبقاء في الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي عقد جلسه مع الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفربق.





يأتي هذا من أجل الحديث معه عن أمر رحيله خلال الفترة الحاليه، واكد كارتيرون للاعب عن تمسكه به خلال الفترة الحاليه، وفق تصريحات المصدر لـ "صدي البلد".





وطالب المدير الفني للفريق الأبيض من كاسونجو عدم حسم أمر اي من العروض التي تلقاها خلال الفترة الحاليه ، والانتظار لحين الانتهاء من البطولة الافريقيه .





وشدد الفرنسي باتريس كارتيرون علي مهاجم الفريق الأبيض بضرورة التركيز داخل الملعب وعدم الالتفات لاي شئ اخر حاليا.





وينتظر الاعب الكونغولى حسم مصيره فى الزمالك، خاصة أن هناك اتجاها لتسويقه ما يجعله ينتظر لحسم مصير هذا الموسم الكروى من أجل تحديد وجهته المقبلة مع .









ويغيب الكونغولي كاسونجو مهاجم فريق الزمالك عن القلعة البيضاء في مباراة الانتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الأخيرة بشد في العضلة الضامة.





ولم يشارك اللاعب في تدريبات الفريق الأبيض اليوم ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل في الجولة السابعة والعشرين والمقرر له باستاد القاهرة.





ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.