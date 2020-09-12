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رياضة

ليفربول ضد ليدز.. رأسية فان دايك تمنح الريدز الهدف الثاني

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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أحمد هاني
منح فيرجل فان دايك هدف التقدم لصالح ليفربول بعد مرور 20 دقيقة في شباك ليدز يونايتد لتصبح النتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من الـ"بريميرليج"، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

جاء هدف التعادل بعد انطلاقة رائعة من جاك هاريسون على الجبهة اليسرى للفريق أتبعه باختراق لمنطقة جزاء ليفربول مُراوغًا لترينت أرنولد وجو جوميز ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أليسون سكنت الشباك.

وسجّل محمد صلاح التقدم بعد مرور 5 دقائق من ركلة جزاء.

وتوّج رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، باللقب بعد حصد 99 نقطة، في موسم لا ينسى لليفربول، ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية.

ويفتقد ليفربول في المباراة لخدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.

في المقابل، يسعى ليدز يونايتد العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، لتفجير مفاجأة الفوز على الريدز حامل اللقب، ووضع بصمته الأولى لتعزيز مكانته في الـ"بريميرليج"، بعد غياب 16 عامًا.
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