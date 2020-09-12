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الزراعة: الاعتداء على فدان أرض زراعية يكلف الدولة 500 ألف جنيه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:05 م
محمد القرش
محمد القرش
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، سلبيات الإعتداء على الرقعة الزراعية وأثرها على الأمن الغذائى للدولة.

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، إن الاستثمار في رقعة زراعية جديدة يكلف الدولة المليارات، حيث إن الفدان الواحد يكلّف الدولة أكثر من 500 ألف جنيه.

ونوه إلى أن الفدان الذي يتم استصلاحه يحتاج إلى وقت كبير حتى يصلح للزراعة عليه، ويحتاج جهدًا كبيرًا ليعطي الإنتاج المرجو منه، لافتا إلى أنه لا بد من الحفاظ على الرقعة الزراعية الموجودة بالفعل لدينا، والتي تعتبر من أفضل الرقعات الزراعية في العالم.

ونوه محمد القرش إلى أن الاعتداء على الأراضي الزراعية اعتداء على الأمن الغذائي للدولة.
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